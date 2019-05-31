"Через эти вещи мы осознаем, из чего состоит страна": Прилепин о выборе имен для аэропортов России

Российский писатель Захар Прилепин поддержал идею присвоить аэропортам России имена великих людей. Как отметил литератор, воздушная гавань - это не просто "место встречи" людей, но ещё и, образно говоря, "место интеллекта и интереса".

Также Прилепин высоко оценил способ отбора имен, которые присваивались российским аэропортам. По его словам, форма народного голосования заслуживает продолжения. Недаром за выборами имени аэропорта в некоторых городах наблюдала вся Россия. В качестве примера он привёл голосование за имя аэропорта в Омске, где предложили назвать воздушную гавань в честь рок-музыканта Егора Летова, но в итоге остановились на генерале Дмитрии Карбышеве.

"Через эти вещи мы осознаем, из чего состоит страна. Это отличный способ эстетического и идеологического замера нашего состояния и настроения", - отметил Прилепин в интервью изданию "Взгляд".

Писатель добавил, что аргументы оппозиции о том, что выборы имен для аэропортов - это какая-то пиар-акция властей, являются несостоятельными. По мнению Прилепина, если кого-то это акция пропиарила, так это имена выдающихся людей России - Пушкина, Платова и других.