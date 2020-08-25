"Чересчур мощный": Американские СМИ неумело обругали российский подводный беспилотник "Посейдон"

Российская атомная подводная лодка специального назначения "Белгород", которая является первым носителем аппаратов "Посейдон", спущена на воду на "Севмаше" в Северодвинске. Американское аналитическое издание The National Interest разразилось критической статьёй по этому поводу.

Автор материала называет создание российского подводного беспилотника "Посейдон", способного нести ядерный заряд, "безумной идеей". Он пишет, что оружие внушает страх, но на деле "совершенно бесполезно".

Главное: Доктору Стрейнджлаву это оружие понравилось бы. Но, судя по всему, оно является, скорее, дестабилизирующим или чересчур мощным, чем действительно необходимым, - пишет The National Interest.

Других аргументов у издания нет. Потому что силу "Посейдона" признали ещё в 2016 году в Пентагоне. По имеющимся данным, российский подводный беспилотник способен нести ядерную боеголовку мощностью две мегатонны (МТ) и достигать под водой скорости в 108 узлов (200 километров в час), что гораздо больше скорости обычных торпед. На это американскому изданию ответить нечем.