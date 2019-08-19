"Чепуха, что погибли два человека": В США рассекретили доклад об аварии в Чернобыле

По словам Абрамовица, такие выводы были сделаны "все разведсообществом" на основе сведений, опубликованных СССР информации, полученной через американскую разведку.

"Цифра фатальности в 2 человека просто нелепа, анализ ситуации, проведенной разведкой, говорит о том, что погибнуть сразу должны были около 100 человек", - говорится в документе.

Американская разведка была убеждена, что в первый момент после взрыва жертвами трагедии стало "большое число сотрудников АЭС". На это утверждение спецслужбы натолкнули фотографии, на которых были видны масштабы разрушений на станции после взрыва.

Разведчики были убеждены в том, что все находившиеся в непосредственной близости от эпицентра взрыва должны были моментально погибнуть или получить несовместимые с жизнью дозы облучения.

Трагедия в Чернобыле случилась 26 апреля 1986 года. После взрыва ядерного реактора четвертого энергоблока АЭС острую лучевую болезнь диагностировали у 134 человек, среди них персонал станции и сотрудники пожарной охраны. В первые же месяцы скончались 28 пострадавших при аварии. В момент взрыва реактора сразу погиб один сотрудник, а второй умер в больнице Припяти через несколько часов после взрыва.