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"Чепуха, что погибли два человека": В США рассекретили доклад об аварии в Чернобыле
19 августа 2019, 10:54 • 125 • В мире
В США сняли гриф "секретно" с самого первого отчета американской разведки, посвященного аварии на Чернобыльской атомной станции. Речь идет об информационной записке, направленной 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США Джорджа Шульца его ассистентом по разведке Мортоном Абрамовицем. "Это чепуха, что при такой аварии погибли только два человека", - говорится в самом начале документа.
По словам Абрамовица, такие выводы были сделаны "все разведсообществом" на основе сведений, опубликованных СССР информации, полученной через американскую разведку.
Американская разведка была убеждена, что в первый момент после взрыва жертвами трагедии стало "большое число сотрудников АЭС". На это утверждение спецслужбы натолкнули фотографии, на которых были видны масштабы разрушений на станции после взрыва.
Разведчики были убеждены в том, что все находившиеся в непосредственной близости от эпицентра взрыва должны были моментально погибнуть или получить несовместимые с жизнью дозы облучения.
Трагедия в Чернобыле случилась 26 апреля 1986 года. После взрыва ядерного реактора четвертого энергоблока АЭС острую лучевую болезнь диагностировали у 134 человек, среди них персонал станции и сотрудники пожарной охраны. В первые же месяцы скончались 28 пострадавших при аварии. В момент взрыва реактора сразу погиб один сотрудник, а второй умер в больнице Припяти через несколько часов после взрыва.
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