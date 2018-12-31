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"Чемпионат в Саудовской Аравии - позор, за Крым - стыдно": российский чемпион мира по шахматам после победы

31 декабря 2018, 08:39  •  240 • Политика
Российский чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов после победы вынужден был разъяснять свои прямо скажем скандальные заявления. В интервью Дубов вновь продублировал идет, о том, что "чемпионат в Саудовской Аравии - позор, за Крым - стыдно".
Российский гроссмейстер чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов сообщил журналистам, что Крым украинский. Мало того, он заявил, что за "эпизод с Крымом" гражданам России якобы будет в будущем "стыдно". Своей позицией он поделился после победы, когда его спросили, насколько оправданным был перенос чемпионата в Саудовскую Аравию. Походя он обидел и саудитов, отметив, что проведение событие у них - "это позор".
Собеседник Дубова отметил, когда чемпионат мира планировали проводить в Санкт-Петербурге, сложилась ситуация отмены визита украинских игроков. "Наверное, они тоже считают проведение этого чемпионата в России позорным?" - спросил интервьюер, а также добавил, как ФИДЕ должно решать это проблему по мнению Дубова.
Шахматист ответил без купюр, подчеркнув, что неоднократно дискутировал на указанную тему. 22-летний гроссмейтер сообщил, что "по крымскому вопросу целиком на стороне Украины". Однако и проведение чемпионата в России он считает правильным, поскольку "Россия - это страна с огромными шахматными традициями".
"Проведение турнира в России – это именно для шахмат неплохо. Понимаете, есть некий имидж шахмат. Можно по-разному относиться к России...", - говорит шахматист.
Представим и расширенную цитату по Крыму. В ней шахматист, с одной стороны, признается в любви к России, с другой, отмечает, "последнее время поводов для гордости у нас меньше".
"Мне субъективно кажется, что имиджу шахмат не вредит проведение турнира в России. Большинство чемпионов мира по шахматам были из России. Очень много турниров в России, очень много сильных шахматистов из России… То есть в России шахматы, в принципе, на своём месте. А история – она меняется. Просто мы живём в такой период, а для истории это всё ерунда. Ну пройдёт лет двести, ну будет эпизод с Крымом, ну стыдно, да. Но это пройдёт – а традиции останутся. И в этом плане проблемы нет.
А Саудовская Аравия – понимаете, это страна, где спортивных соревнований до этого было проведено примерно ноль. Это страна, в которой… Справедливости ради, тогда уже начали происходить какие-то позитивные изменения, но реально там людям чуть ли не руки отрубали на площади. Это страна, где женщины, по крайней мере, не могут одеться как хотят, не могут спокойно куда-то пойти. Это немножко другое. Для меня это выглядело всё-таки как то, что шахматы немножко продаются. Нам дали огромный призовой фонд. Совершенно очевидно, что если бы был выбор между Саудовской Аравией и Питером при одинаковом призовом фонде, Саудовскую Аравию выбрало бы ноль человек. И мы в некотором роде продаёмся. А вот про Питер я сказать такого не могу. И очевидно, что тот же Накамура приехал сюда не потому, что ему нужны эти деньги, а потому, что он нормально относится к турнирам в России. И в этом плане всё нормально.
Касательно того, что чемпионат в Саудовской Аравии позорный. У меня, к сожалению, есть привычка гиперболизировать, но, в принципе, свою мысль я выразил, мне кажется, довольно точно", - сказал Дубов в беседе с chess-news.ru.

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