"Чемодан без ручки": Украине не нужен Донбасс, но война не исключена - Литовкин

Западные СМИ заявили, что США вынуждены были пойти на беспрецедентное разглашение данных американской разведки о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Война действительно не исключена, считает военный эксперт Виктор Литовкин, но не потому, что Украине нужен Донбасс. Напротив, она мечтает избавиться от него, как от "чемодана без ручки".

Согласно публикации газеты Financial Times, дипломатическое "взаимодействие" и решение США поделиться "данными разведки" помогли убедить некоторые страны, например Германию, в том, что "Кремль может скоро направить свои войска на Украину".

Напомним, накануне немецкое издание Bild рассказало о двух существующих сценариях нападения России на Украину. Якобы по одному сценарию наши войска начнут атаку с нескольких фронтов одновременно (со стороны Крыма и через Донбасс), а по другому - будут нападать поэтапно.

Во втором случае первым этапом станет нападение на юг Украины, после чего атака пойдёт на северо-восток страны. Якобы на этом этапе русские применят баллистические ракеты. Третьим этапом станет нападение на Киев с севера.

Издание даже уточнило предполагаемую дату "вторжения" - январь-февраль 2022 года.

Подобное нагнетание объяснить можно лишь одним способом: Западу очень нужно представить Россию агрессором, считает военный эксперт ТАСС полковник запаса Виктор Литовкин.

Он пояснил для Царьграда, что если Украина нападёт на Донбасс, то Россия вынуждена будет защищать народные республики, потому что там 50% жителей являются нашими гражданами и имеют русские паспорта. То есть сейчас готовится почва для того, чтобы обвинить Россию в агрессии.

При этом самой Украине Донбасс вовсе не нужен, уверен Литовкин:

Украине Донбасс надоел, как чемодан без ручки, и надо от него избавиться. А избавиться можно по грузинскому сценарию, как избавились грузины от Южной Осетии и Абхазии.

Однако для Украины этот сценарий обернётся не менее грустно, чем для Грузии, не сомневается наш собеседник: он полагает, что соседнее государство в случае реальной войны может потерять не только Донбасс, но и многие другие области, в основном причерноморские.