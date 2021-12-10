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"Чемодан без ручки": США не знают, что делать дальше с Украиной - политолог
10 декабря 2021, 18:40 • 231 • Политика
Власти США не знают, что им делать дальше с Украиной, которая превратилась в обузу - "чемодан без ручки", считает политолог-американист Владимир Васильев.
С одной стороны, США боятся вовлечения НАТО, если Украина развяжет открытый вооружённый конфликт с Россией. Это очень рискованный сценарий, который неизвестно чем кончится, рассказал политолог "Народным новостям".
С другой, американцы не хотят лишаться возможности использовать Украину в качестве разменной монеты.
Васильев считает, что, вероятнее всего, Штаты пойдут на заморозку вооружённого конфликта в Донбассе на неопределённый срок.
Отметим, что с 2015 года Украина не выполнила ни один из пунктов Минского соглашения. Всё упирается в предоставление Донбассу особого статуса. В Киеве боятся бунта националистов, которые считают выполнение данного пункта "капитуляцией".
При этом в последнее время всё чаще встаёт вопрос о том, чтобы подключить к переговорам по Донбассу США, которые контролируют Киев. Речь может идти о создании альтернативной переговорной площадки, поскольку "Нормандский формат" откровенно забуксовал из-за нежелания Украины прекращать войну.
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