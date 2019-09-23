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"Чемодан без ручки": Пушков сделал хлесткое сравнение на призыв Трампа к ЕС давать больше денег Киеву

23 сентября 2019, 09:24  •  212 • Политика
Призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы выделять больше средств на помощь Украине свидетельствует о желании Вашингтона переложить ответственность за "чемодан без ручки", которым стал Киев, на других. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв американского президента Дональда Трампа к Евросоюзу выделять больше средств для Украины. Напомним, ранее американский лидер отметил, что, мол, Брюссель меньше финансирует Незалежную, чем американская сторона. После чего Трамп заявил, что странам ЕС надо увеличить финансовую поддержку Киева.
Как указал российский сенатор, Европа и так несет много потерь из-за антироссийских санкций. А теперь еще и Штаты просят, по сути, содержать Украину.
"С другой - призыв Трампа говорит о невысоком месте Украины в системе приоритетов главы США, - убежден политик. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. – Потому он и хочет переложить заботу о ней на плечи европейцев".
"Как чемодан без ручки" – такое сравнение привел Пушков.
"Бросить жалко, а нести не хочется, - рассуждает он. - Пусть лучше несут европейские союзники".
Ранее в проект бюджета США на 2020 финансовый год (начинается 1 октября 2019 года) внесли предложения о выделении почти 400 миллионов долларов по линии Пентагона и Госдепартамента на решение вопросов безопасности Украины.

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