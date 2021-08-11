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"Чемодан – вокзал – Россия": Русских заставляют забыть себя – и в Киргизии, и в Казахстане
11 августа 2021, 08:10 • 115 • Политика
Совершенно отвратительная история в Киргизии, где мужчина напал на девушку за то, что она заговорила по-русски, отозвалась в Госдуме. Но опасен не столько этот конкретный случай, сколько тенденция, когда русских на постсоветском пространстве заставляют забыть себя или бежать из страны: "Чемодан – вокзал – Россия".
Инцидент с нападением на юную русскоговорящую девушку произошёл в одном из киргизских детских центров. Гость центра посчитал, что сотрудница должна говорить с ним только по-киргизски. Сначала он начал оскорблять девушку, а после кинул ей в голову калькулятор. Коллеги вызвали сотрудников правоохранительных органов. Мужчину забрали, но… спустя полчаса отпустили, и он снова пришёл в детский центр и опять стал оскорблять сотрудников.
Печально, но отдельные представители властей в Киргизии тут же заявили, что произошедшее – обычная бытовая история. Мол, при чём тут русский язык? Нет здесь никакого разжигания и попыток заставить русских забыть собственный язык.
Мягкий шаг России. Поможет ли?
Прошло несколько дней, и на инцидент отреагировали в Госдуме. 9 августа было принято решение подготовить обращение на имя председателя парламента (Жогорку Кенеша) Киргизии с требованием взять на личный контроль недавний инцидент с нападением на русскую девушку. Однако акцентировать внимание на том, что мы имеем дело с далеко не первым подобным случаем, не стали. Хотя в той же Киргизии, как рассказывал ранее Царьград, совсем недавно был избит русский православный мальчик – именно по национальному признаку.
В любом случае, как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, дано "соответствующее поручение профильному комитету" на основании депутатских предложений:
Но не слишком ли мягкая реакция у России? В эфире "Первого русского" депутат Госдумы Ярослав Нилов подчеркнул, что знает о проблеме гонений русских на личном опыте:
По словам Нилова, ещё несколько лет тому назад для Киргизии сделали поблажку в вопросах работы мигрантов в России. Им не нужно оформлять автомобильные права в нашей стране, они могут работать со своими местными документами. Гостей из других стран этот подарок не коснулся. И именно Киргизия теперь допускает преступления в отношении русских, напомнил депутат:
Работать нужно комплексно
Доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян заявил, что считает сказанное Ниловым скорее пиаром на громком скандале. По мнению Мирзаяна, в случае с Киргизией всё же следует говорить о единичных случаях. А в ситуации с мужчиной, напавшим на русскоязычную девочку, мы должны помнить ещё и о том, что этот клиент был пьян. Да, он должен быть наказан, но лишь по факту хулиганства, считает Мирзаян, но большой политической проблемы это всё равно не снимает:
Мирзаян считает, что до киргизского руководства стоит донести простую истину.
Политолог Алексей Кочетков не считает упомянутые в эфире киргизские случаи единичными. В Киргизии существует проблема притеснения русских, подчеркнул гость программы "Не могу молчать".
Кочетков напомнил, что на постсоветском пространстве есть целый ряд стран, где русские оказались вынужденно. Например, когда в угоду великой советской стройке их отправляли в те или иные регионы. Но после распада Советского Союза уже потомки этих людей остались на новой земле, часто чужой.
Итак, проблема очерчена. Решения приведены. Когда предложения будут реализованы? Хочется верить, что уже очень скоро. А пока мы вынуждены снова и снова возвращаться к вопросу притеснения русских. Ведь молчать невозможно, когда в том же Казахстане набирает обороты стыдный флешмоб, переходящий в "плоскость уличного насилия в самой омерзительной форме", – так о происходящем отозвались в Обществе "Царьград":
Полная версия дискуссии о наболевшей проблеме доступна в видеоверсии программы "Не могу молчать".
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