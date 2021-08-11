"Чемодан – вокзал – Россия": Русских заставляют забыть себя – и в Киргизии, и в Казахстане

Совершенно отвратительная история в Киргизии, где мужчина напал на девушку за то, что она заговорила по-русски, отозвалась в Госдуме. Но опасен не столько этот конкретный случай, сколько тенденция, когда русских на постсоветском пространстве заставляют забыть себя или бежать из страны: "Чемодан – вокзал – Россия".

Инцидент с нападением на юную русскоговорящую девушку произошёл в одном из киргизских детских центров. Гость центра посчитал, что сотрудница должна говорить с ним только по-киргизски. Сначала он начал оскорблять девушку, а после кинул ей в голову калькулятор. Коллеги вызвали сотрудников правоохранительных органов. Мужчину забрали, но… спустя полчаса отпустили, и он снова пришёл в детский центр и опять стал оскорблять сотрудников.

Печально, но отдельные представители властей в Киргизии тут же заявили, что произошедшее – обычная бытовая история. Мол, при чём тут русский язык? Нет здесь никакого разжигания и попыток заставить русских забыть собственный язык.

Мягкий шаг России. Поможет ли?

Прошло несколько дней, и на инцидент отреагировали в Госдуме. 9 августа было принято решение подготовить обращение на имя председателя парламента (Жогорку Кенеша) Киргизии с требованием взять на личный контроль недавний инцидент с нападением на русскую девушку. Однако акцентировать внимание на том, что мы имеем дело с далеко не первым подобным случаем, не стали. Хотя в той же Киргизии, как рассказывал ранее Царьград, совсем недавно был избит русский православный мальчик – именно по национальному признаку.

В любом случае, как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, дано "соответствующее поручение профильному комитету" на основании депутатских предложений:

Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей.

Но не слишком ли мягкая реакция у России? В эфире "Первого русского" депутат Госдумы Ярослав Нилов подчеркнул, что знает о проблеме гонений русских на личном опыте:

Я сам родился в национальной республике, в Молдавии. И в 1990-е годы под крики: "Русские свиньи, чемодан – вокзал – Россия, убирайтесь!" нас выгоняли из страны. Поэтому я знаю, что такое национальные республики, и как остро ситуации, возникающие как бытовые, перерастают в оскорбительные, оставляющие рубец на психике.

По словам Нилова, ещё несколько лет тому назад для Киргизии сделали поблажку в вопросах работы мигрантов в России. Им не нужно оформлять автомобильные права в нашей стране, они могут работать со своими местными документами. Гостей из других стран этот подарок не коснулся. И именно Киргизия теперь допускает преступления в отношении русских, напомнил депутат:

Для Киргизии сделали исключение, сославшись на то, что русский язык там – второй государственный. Мы настаивали, что исключений быть не может, оформив инициативу в законопроект. Но он несколько лет лежит в Госдуме без рассмотрения. И, когда встал вопрос о том, что антироссийские настроения в Киргизской Республике проявляются неоднократно, мы предложили вернуться к его рассмотрению. Если для них русский не является вторым государственным языком, так давайте вернёмся к ограничениям. Если власти Киргизии на самом высшем уровне не реагируют, а полиция отпускает преступника, значит, мы должны не молчать, а действовать. В противном случае мы получим вторую Прибалтику.

Работать нужно комплексно

Доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян заявил, что считает сказанное Ниловым скорее пиаром на громком скандале. По мнению Мирзаяна, в случае с Киргизией всё же следует говорить о единичных случаях. А в ситуации с мужчиной, напавшим на русскоязычную девочку, мы должны помнить ещё и о том, что этот клиент был пьян. Да, он должен быть наказан, но лишь по факту хулиганства, считает Мирзаян, но большой политической проблемы это всё равно не снимает:

Политика России на постсоветском пространстве не заточена под защиту русскоязычных. И это все прекрасно видят. И, видя это, в ряде стран на постсоветском пространстве относятся к русским как к людям второго сорта. Не в Киргизии, подчёркиваю, но в ряде стран. И в этой ситуации нашим властям с практической точки зрения было бы правильно сделать из Киргизии пример.

Мирзаян считает, что до киргизского руководства стоит донести простую истину.

От них не требуется покаяния и публичных извинений, но необходимо по закону и демонстративно наказать человека, который напал на девушку. А со стороны России, как правильно сказал господин Евгений Примаков из Россотрудничества, следует ввести персональные санкции против людей, которые занимаются оскорблением русских. Здесь необходимо тотальное отлучение от России – запрет на въезд, запрет на участие в наших программах, запрет на работу в организациях с русским участием. Эти комплексные меры с точечными законными ударами по виновным станут примером для всех постсоветских стран, показывающим, что русских нужно уважать. А уже потом можно переходить к более жёстким мерам, например, в случае с Украиной, где русских, безусловно, притесняют.

Политолог Алексей Кочетков не считает упомянутые в эфире киргизские случаи единичными. В Киргизии существует проблема притеснения русских, подчеркнул гость программы "Не могу молчать".

Ещё лет 8-9 тому назад, когда я часто бывал в Киргизии, занимаясь наблюдением за выборами, подобных случаев была масса, просто на них не обращали внимания. В то время и бизнес у русских отжимали на государственном уровне – это правда. Русские в Киргизии – очень незащищённое население, поэтому, если мы хотим заставить ту или иную страну уважать наш народ, нужно навести порядок в собственной миграционной политике. Не допускать, чтобы в Россию приезжали преступники, совершившие здесь преступления. Ведь они уезжают, меняют паспорта и спокойно живут с нами дальше. Очевидно, следует заниматься ограничением свободного въезда. И второе: мы должны начать открытую дискуссию вокруг закона о репатриации.

Кочетков напомнил, что на постсоветском пространстве есть целый ряд стран, где русские оказались вынужденно. Например, когда в угоду великой советской стройке их отправляли в те или иные регионы. Но после распада Советского Союза уже потомки этих людей остались на новой земле, часто чужой.

Как раз они оказались в состоянии если не изгоев, то брошенных людей. Понимая это, мы обязаны начать разрабатывать закон о репатриации. Для русских должно быть отдельное законодательство, дающее возможность вернуться на родину и быстро получить все необходимые документы.

Итак, проблема очерчена. Решения приведены. Когда предложения будут реализованы? Хочется верить, что уже очень скоро. А пока мы вынуждены снова и снова возвращаться к вопросу притеснения русских. Ведь молчать невозможно, когда в том же Казахстане набирает обороты стыдный флешмоб, переходящий в "плоскость уличного насилия в самой омерзительной форме", – так о происходящем отозвались в Обществе "Царьград":

Группы казахской молодёжи на улицах провоцируют конфликт с русскими пожилыми женщинами, а потом заставляют их извиняться на камеру. Видео выкладывают в социальные сети. Это уже переросло в своеобразный флешмоб, нападения происходят в разных городах.

Полная версия дискуссии о наболевшей проблеме доступна в видеоверсии программы "Не могу молчать".