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"Чемодан - вокзал - Россия" или смерть: Замгенпрокурора Украины потребовал "большей жесткости" в Донбассе
31 июля 2019, 11:54 • 132 • Политика
Первый заместитель Генпрокурора Украины Николай Голомша заявил, что внутренняя политика Украины "требует большей жесткости", и призвал "убивать всех, кто взял в руки оружие" в Донбассе. При этом он назвал и альтернативу смерти для "коллаборантов": "чемодан - вокзал - Россия".
Наплевать на Минские договоренности и пойти милитаристским путем фактически предложил первый заместитель Генпрокурора Украины Николай Голомша. В эфире телеканала "112 Украина" он заявил, что в Незалежной "нельзя рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией" по Донбассу. То есть предложил идти военным путем, отмечает Nation News.
"Есть милитарный путь, - указал замгенпрокурора. - Убивать всех, кто взял в руки оружие".
При этом он откровенно утверждает, что внешняя политика Украины "требует большей жесткости". Того же, по его словам, требует и внутренняя.
Впрочем, есть у него и альтернатива смерти для тех, кто взял в Донбассе оружие в руки.
"Если кто-то коллаборант (предатель, сотрудничающий с врагами своей родины, своего народа. - Ред.), то пожалуйста: чемодан - вокзал - Россия", - указал Голомша.
Как напоминает телеканал "360", отношения между Россией и Украиной обострились в том числе на фоне событий в Донбассе. Из Киева не раз неслись голословные обвинения в адрес Москвы во вмешательстве во внутренние дела государства. А Верховная рада в 2015 году назвала Россию страной-агрессором.
В соцсетях предложение замгенпрокурора Украины ожидаемо встретили в штыки.
"Вот такие "жертвы агрессии", которым Путин не даёт реализовать Минские", - отмечат @RadioStydoba.
"Ну хоть теперь знаем, с кем имеем дело, и больше жалости у меня нет", - пишет в ответ интернет-пользователь с ником "россиянка".
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