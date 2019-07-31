"Чемодан - вокзал - Россия" или смерть: Замгенпрокурора Украины потребовал "большей жесткости" в Донбассе

Наплевать на Минские договоренности и пойти милитаристским путем фактически предложил первый заместитель Генпрокурора Украины Николай Голомша. В эфире телеканала "112 Украина" он заявил, что в Незалежной "нельзя рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией" по Донбассу. То есть предложил идти военным путем, отмечает Nation News.

"Есть милитарный путь, - указал замгенпрокурора. - Убивать всех, кто взял в руки оружие".

При этом он откровенно утверждает, что внешняя политика Украины "требует большей жесткости". Того же, по его словам, требует и внутренняя.

Впрочем, есть у него и альтернатива смерти для тех, кто взял в Донбассе оружие в руки.

"Если кто-то коллаборант (предатель, сотрудничающий с врагами своей родины, своего народа. - Ред.), то пожалуйста: чемодан - вокзал - Россия", - указал Голомша.

Как напоминает телеканал "360", отношения между Россией и Украиной обострились в том числе на фоне событий в Донбассе. Из Киева не раз неслись голословные обвинения в адрес Москвы во вмешательстве во внутренние дела государства. А Верховная рада в 2015 году назвала Россию страной-агрессором.

В соцсетях предложение замгенпрокурора Украины ожидаемо встретили в штыки.

"Вот такие "жертвы агрессии", которым Путин не даёт реализовать Минские", - отмечат @RadioStydoba.

"Ну хоть теперь знаем, с кем имеем дело, и больше жалости у меня нет", - пишет в ответ интернет-пользователь с ником "россиянка".