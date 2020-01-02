"Чем жёстче будет позиция США…": Ким Чен Ын пообещал миру новое оружие

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет готов показать новое стратегическое оружие. Это он пообещал по итогам пленума центрального комитета Трудовой партии Кореи.

По его словам, Северная Корея будет непременно продолжать разработку стратегического оружия. По крайней мере до тех пор, пока США не перестанут вести враждебную политику в сторону Пхеньяна.

Впрочем, Кем Чен Ын не назвал определённых сроков, но отметил, что новое оружие продемонстрируют в скором времени.

Как сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап", Ким Чен Ын также "раскритиковал США за нежелание продолжать переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова". Он также подчеркнул, что чем жёстче будет позиция США, тем активнее будет работать Пхеньян над стратегическим оружием. Так, стало известно, что после данного заявления главы КНДР в Южной Корее призвали его отказаться от разработок ядерного оружия.