|
"Чем ты отличаешься от Порошенко?": Журналистка задала честный вопрос Зеленскому
20 мая 2020, 20:55 • 158 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский не смог внятно ответить на вопрос, чем он отличается от своего предшественника Петра Порошенко, однако заявил о возможности баллотироваться на второй срок, хотя изначально уверял, будто пойдет только на один.
Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве.
Зеленский вступил в длительную дискуссию с ведущей телеканала NеwsOne Дианой Панченко, которую несколько раз пыталась прервать пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Глава государства подчеркнул, что пяти лет полномочий, отведенных ему первым сроком, недостаточно для осуществления всех задумок.
«Я думаю, что любой президент, который имеет процент 10-15 или 16 на начало любой кампании предвыборной, если он имеет именно такой процент, не имеет права идти в президенты Украины, просто не имеет права. Потому что это значит одно – общество его не поддерживает. Я иду на один срок. Как и говорил, я вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет, но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать. Я буду думать, у меня есть, чем думать. А что касается вопроса, успею ли я – я обещал один список, у меня же там не было, что мы должны сделать такую медицинскую реформу, которой еще никогда не было. Это как пример, или строительство мостов – когда я стал президентом, я это увидел. Потому этот список пополняется, потому я и говорю, на весь список недостаточно будет одного срока», – ответил Зеленский.
Панченко заметила, что Зеленский проводит кардинально противоположную линию по сравнению с тем, что было показано в сериале «Слуга народа» – тарифы не снизились, нет тюремных сроков для коррупционеров, а нынешняя Верховная рада, подконтрольная президенту, голосует в унисон с партией экс-президента Петра Порошенко, для которого Зеленский обещал стать «приговором».
«Я очень редко хожу на любые телеканалы, даю интервью, вешаю плакаты с рекламной кампанией, и вы это видите. То есть, я за рейтингами не гонюсь, потому что хочу, чтобы они были справедливыми. Именно потому, чтобы понимать, как народ ко мне относится, и заслуживаю ли я быть слугой народа, заслуживаю ли я быть президентом. Для меня это очень важно.
Сейчас рейтинги говорят, что у меня где-то сорок с чем-то процентов. Я не знаю, одни так говорят, другие говорят 50% – неважно, но главное… если бы сейчас был второй тур, и в нем был бы я и кто угодно – я бы набрал 75%. Если бы был первый тур, я набрал бы больше, чем у меня было в первом туре. Я думаю, что это вопрос на то, как народ ко мне относится. В этом смысле, не по поводу рейтингов, а по поводу отношения людей ко мне, я спокоен. Доволен ли я всем, что я сделал – нет…», – заявил Зеленский.
Он также «проехался» по телеканалам, подконтрольным политику Виктору Медведчуку, где работает Панченка, задавшая президенту неудобные вопросы. Зеленский намекнул на финансирование из России и похвастался, что сам никогда на РФ не работал: «Я гражданин Украины, и работал в Украине. И работал в студии «Квартал 95», которая является украинской компанией. И никогда не работал на телеканалы, которые бы финансировались за деньги других государств – России или других государств, потому что я живу в Украине».
Панченко несколько раз повторила вопрос, чем Зеленский как политик отличается от Порошенко, судя по результатам его деятельности. Президент попытался отшутиться и не смог дать вразумительного ответа:
«Дианочка, у меня к вам вопрос – я стал президентом Украины. Если бы я не баллотировался, президентом Украины стал бы господин Петр Порошенко. Потому у меня к вам вопрос как к гражданину Украины, который, я уверен, что вы голосовали – а кто для вас лучше – господин Порошенко на второй срок или господин Зеленский такой, как он есть?..
Я всем отличаюсь от Порошенко. Как физиологически, и как президент. Я честный, порядочный человек, который действительно болеет этой страной. Я, может быть, не так хорошо общаюсь на украинском языке, как президент Порошенко. Так и есть, он такой, как есть. Но я уважаю эту страну, граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого. И именно так я работаю.
Почему господин Порошенко голосовал за банковские законы – правильно делал. Банковский закон был нужен, чтобы мы получили деньги от МВФ. И я вам скажу честно, если бы депутаты ОПЗЖ думали в тот момент о государстве Украина, они должны были проголосовать».
«Что ж, друзья, долгожданная пресс-конференция завершилась. Краткие итоги: за год царствования Зеленский выполнил всего одно своё обещание — он стал таки для Порошенко приговором. Правда, оправдательным. Что ещё? Ещё: некомпетентность, поверхностность, самовлюблённость, обидчивость, мстительность, неискренность, изворотливость, лживость, трусость, слабость. Вывод: стране нужен другой президент. Предложение: начать поиски кандидата с полностью противоположными качествами», – прокомментировал общение Зеленского с журналистами экс-генпрокурор Ренат Кузьмин.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
158
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 мая 2020, 02:55
|
20 мая 2020, 07:55
|
19 мая 2020, 00:55
|
18 мая 2020, 01:50
|
15 мая 2020, 05:55
|
16 мая 2020, 00:55
|
15 мая 2020, 01:55