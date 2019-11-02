"Чем сильнее Россия, тем спокойнее в мире": Британские читатели оценили запуск ракеты "Булава"

Многие отметили, что Россия не просто так занимается разработкой серьезных видов вооружения - ее к этому фактически подталкивают. Сегодня страна находится в окружении ракет США и НАТО, пишут британцы, сообщает Nation News.

"Великобритания, лидер в ядерной энергетике, более не имеет опыта для создания подобного вооружения. Мы так отстали, что уже не сможем защитить Фолкленды", - отметил Peter.

"Чем сильнее Россия, тем сильнее мир", - отметил читатель по имени Rewin.

"Ох, как же хорошо, что я нахожусь в 4000 милях от этого места", - заявил FaerHoll.

Конечно, многие комментаторы с сожалением писали о том, что мир не может стать спокойным, а гонка вооружений, возможно, "будет продолжаться и дальше". При этом многие из них выразили надежду на то, что огромный долг не позволит США продолжать вкладывать огромные средства в разработку вооружений.