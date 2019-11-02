Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Это шедевр!": Экс-депутат Рады заявил, что в 2014 году Януковича никт...
Обновление советских систем: как проходит модернизация средств ПВО на Украине
В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» об аргументе в переговорах по транзиту
Российские шахматисты победили на командном чемпионате Европы
Главная / В мире

"Чем сильнее Россия, тем спокойнее в мире": Британские читатели оценили запуск ракеты "Булава"

02 ноября 2019, 17:54  •  24 • В мире
Статья, опубликованная в The Daily Mail и посвящённая первому запуску баллистической ракеты "Булава" с ракетоносца "Князь Владимир", вызвала большой интерес у британских читателей. "Чем сильнее Россия, тем спокойнее в мире", - писали некоторые из них.
Многие отметили, что Россия не просто так занимается разработкой серьезных видов вооружения - ее к этому фактически подталкивают. Сегодня страна находится в окружении ракет США и НАТО, пишут британцы, сообщает Nation News.
"Великобритания, лидер в ядерной энергетике, более не имеет опыта для создания подобного вооружения. Мы так отстали, что уже не сможем защитить Фолкленды", - отметил Peter.
"Чем сильнее Россия, тем сильнее мир", - отметил читатель по имени Rewin.
"Ох, как же хорошо, что я нахожусь в 4000 милях от этого места", - заявил FaerHoll.
Конечно, многие комментаторы с сожалением писали о том, что мир не может стать спокойным, а гонка вооружений, возможно, "будет продолжаться и дальше". При этом многие из них выразили надежду на то, что огромный долг не позволит США продолжать вкладывать огромные средства в разработку вооружений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
01 ноября 2019, 12:39
"Москва получит рычаг давления": Будущий посол США в России сделал неожиданное признание о "Северном потоке - 2"
02 ноября 2019, 14:39
Боевики ИГИЛ подтвердили смерть аль-Багдади, избрав нового главаря - СМИ
01 ноября 2019, 22:24
Дайджест СМИ: Видео убийства главы ИГИЛ, сирийцы на ножах с турками, Болтон даст показания против Трампа
02 ноября 2019, 17:54
"Кто-нибудь видел живого "наёмника Вагнера"?": Журналист развенчал сенсацию о смерти пятерых из ЧВК в Мозамбике
01 ноября 2019, 22:24
"И доказательств не надо": Казахстанский музей выдал фото финского концлагеря за репрессии в СССР
02 ноября 2019, 17:54
"В любой непонятной ситуации вали на Россию": Госдеп нашел объяснение продолжающимся протестам в Чили
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 октября 2019, 04:39
Кристин Лагард как грядущая катастрофа Европы
26 октября 2019, 20:09
Украину уличили в газовом блефе: Вить веревки из России и Европы не получится
28 октября 2019, 02:54
Евгений Примаков: После отставки к деду приехал глава ФСБ Путин с генералами
29 октября 2019, 06:39
Китовая отрыжка принесла бедному тайскому рыбаку около $320 тысяч
29 октября 2019, 00:09
Как убить Зеленского: Националисты обсудили способы расправы над президентом Украины
27 октября 2019, 18:54
Украина сама обрекла себя на "сильный удар" и массовые увольнения, сделав русский выбор - экс-депутат Рады
29 октября 2019, 09:54
"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.