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"Чем сильнее Россия, тем спокойнее в мире": Британские читатели оценили запуск ракеты "Булава"
02 ноября 2019, 17:54 • 24 • В мире
Статья, опубликованная в The Daily Mail и посвящённая первому запуску баллистической ракеты "Булава" с ракетоносца "Князь Владимир", вызвала большой интерес у британских читателей. "Чем сильнее Россия, тем спокойнее в мире", - писали некоторые из них.
Многие отметили, что Россия не просто так занимается разработкой серьезных видов вооружения - ее к этому фактически подталкивают. Сегодня страна находится в окружении ракет США и НАТО, пишут британцы, сообщает Nation News.
"Великобритания, лидер в ядерной энергетике, более не имеет опыта для создания подобного вооружения. Мы так отстали, что уже не сможем защитить Фолкленды", - отметил Peter.
"Чем сильнее Россия, тем сильнее мир", - отметил читатель по имени Rewin.
"Ох, как же хорошо, что я нахожусь в 4000 милях от этого места", - заявил FaerHoll.
Конечно, многие комментаторы с сожалением писали о том, что мир не может стать спокойным, а гонка вооружений, возможно, "будет продолжаться и дальше". При этом многие из них выразили надежду на то, что огромный долг не позволит США продолжать вкладывать огромные средства в разработку вооружений.
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