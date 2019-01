"Чем раньше, тем лучше": "Боевой ястреб США" через Twitter предупредил Мадуро

Советник президента США Джон Болтон написал на странице в Twitter рекомендательный твит, который был скорее угрозой в адрес законной власти в Венесуэле. Политик на странице в соцсети посоветовал Мадуро вместе с советниками покинуть страну.

Он также пожелал Мадуро "спокойной пенсии" и "жизни на красивом пляже". Но при этом отмети, что это должно быть вдалеке от Венесуэлы.

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better.