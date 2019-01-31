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"Чем раньше, тем лучше": "Боевой ястреб США" через Twitter предупредил Мадуро
31 января 2019, 22:39 • 117 • В мире
Советник президента США Джон Болтон, которого в США называют "боевым ястребом" через Twitter предупредил венесуэльского лидера Николаса Мадуро о необходимости оставить власть и покинуть страну. "Чем раньше, тем лучше", - говорится в сообщении.
Советник президента США Джон Болтон написал на странице в Twitter рекомендательный твит, который был скорее угрозой в адрес законной власти в Венесуэле. Политик на странице в соцсети посоветовал Мадуро вместе с советниками покинуть страну.
Он также пожелал Мадуро "спокойной пенсии" и "жизни на красивом пляже". Но при этом отмети, что это должно быть вдалеке от Венесуэлы.
"Они должны воспользоваться амнистией президента Гуаидо и уехать. Чем раньше, тем лучше", - отметил он в сообщении.
Ранее в американском Госдепе заявили, что Соединенные Штаты продолжат принимать такие меры по защите активов венесуэльского народа, как передача контроля над ними оппозиции и введение санкций против властей и госкомпаний республики
Напомним, что 23 января Хуан Гуайдо, спикер парламента Венесуэлы, провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, а также ряд других государств. Через пять дней после появления лжепрезидента Вашингтон ввел санкции против государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а затем передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США.
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