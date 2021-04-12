"Чем не польза для России?": Эксперт объяснил выгоду "преемника Меркель" Зёдера для русских

Берлинский Христанско-демократический союз поддержал выдвижение кандидатуры премьера Баварии и лидера Христианско-социального союза Маркуса Зёдера в канцлеры от Консервативного блока Германии. О том, что это решение может значить для России, рассказал политический обозреватель Царьграда Сергей Латышев.

Христианско-демократический союз поддержал решение премьера Баварии и лидера Христианско-социального союза Маркуса Зёдера участвовать в выборах в бундестаге. Его прочат на место действующего канцлера Германии Ангелы Меркель.

По словам политического обозревателя Царьграда Сергея Латышева, "Россия может спать спокойно". Армин Лашет, председатель партии Христанско-демократического союза, и Маркус Зёдер из Баварии - это самые лучшие из возможных кандидатов на пост канцлера ФРГ.

Эксперт считает, что оба политика "вменяемые, нерусофобы, сторонники традиционных ценностей и завершения крупнейшего энергетического проекта "Северный поток - 2".

При этом Зёдер, у которого по ряду причин больше шансов стать преемником Меркель, чем у главы "сестринского" Христианско-демократического союза (ХДС) Лашета, для России всё-таки чуть лучше.

Латышев аргументировал свою позицию тем, что Зёдер хотя бы готов "использовать русскую вакцину "Спутник V" в ФРГ". Он объяснил, в чём отличие позиции Лашета от Зёдера.

"Зёдер отличается от Лашета, во-первых, тем, что он, пусть и умеренный, но популист и, соответственно, не одобряет миграционную политику ЕС. А во-вторых, Зёдер управляет федеральной землёй, которая находится в авангарде экономического сотрудничества ФРГ с Россией", - заявил Сергей Латышев.

Он подчеркнул, что большинство немецких фирм, вышедших на рынок России, - из Баварии. Поэтому Зёдер будет защищать их интересы, если станет канцлером.