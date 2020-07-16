Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризис...
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айд...
О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля
Главная / В мире

"Чем меньше блоха": Баранец ответил назвавшему Россию врагом министру эстонской поговоркой

16 июля 2020, 03:00  •  55 • В мире
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в разговоре с Царьградом прокомментировал заявление министра обороны Эстонии, в котором последний назвал Россию врагом. Эксперт вспомнил по этому случаю старую эстонскую поговорку: "Чем меньше блоха, тем сильнее она воняет".
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам назвал Россию врагом. В разговоре с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец ответил на это эстонской поговоркой.
"Вы знаете, в той же Эстонии есть очень мудрая поговорка. Я бы хотел её напомнить: "Чем меньше блоха, тем она сильнее воняет". Примерно так я бы ответил этому эстонскому коллеге. Представьте себе эстонскую армию, по поводу которой они сами шутят, иногда очень язвительно и остроумно, что это единственная армия в мире, которую в полном составе можно увидеть на параде за две минуты. Ни одного танка даже у них, по-моему, нет", - заявил Баранец.
По его словам, министр обороны Эстонии - это хорошо натренированный, натасканный на Россию "натовский ястреб".
"Чем сильнее он будет лаять на Россию, тем больший кусок от натовского бублика получит. И ничего особенного в этом нет. Хорошо надрессированные прибалтийские собачки, которые возглавляют ведомства прибалтийских карликовых государств, постоянно заявляют что-то подобное", - резюмировал Баранец.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
15 июля 2020, 18:00
"Хорошо, что России не всё равно": Народ в Болгарии утёр нос Европе, кивая на Путина
15 июля 2020, 18:00
"Наши сердца разбиты": Беременная блогерша умерла в 24 года
16 июля 2020, 00:00
Центризбирком Белоруссии опубликовал декларации о доходах кандидатов: Лукашенко всех удивил
15 июля 2020, 18:55
Ведомства приступили к переговорам: в Турции сообщили о возобновлении авиасообщения с Россией
15 июля 2020, 23:55
«Нечистоплотная конкуренция»: в МИД ответили на угрозы США по «Северному потоку — 2»
15 июля 2020, 22:00
Турция и Россия возобновят авиасообщение: В Минтрансе республики разошлись в датах
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 июля 2020, 00:00
Власти Британии умоляют туристов вернуться и спасти экономику страны
16 июля 2020, 00:00
Центризбирком Белоруссии опубликовал декларации о доходах кандидатов: Лукашенко всех ...
16 июля 2020, 00:00
Иконы и фрески оставим на месте: Турция обещает не менять вид собора Святой Софии
16 июля 2020, 00:00
Лукашенко призвал Запад не учить его демократии
16 июля 2020, 00:00
Вслед за трактором - коса: Лукашенко рассказал ещё об одном "лекарстве" от ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2020, 10:07
Ужасное безумие: в Германии опубликовали дикий бред о жизни России
12 июля 2020, 20:00
"Будет уничтожена": соратник Зеленского назвал Россию "жалкой страной"
09 июля 2020, 12:00
"Война будет страшная": Жириновский рекомендовал бежать из Киева
14 июля 2020, 10:14
"Все решится в первые сутки": Польше ответили на предложение "военного сдерживания" РФ
14 июля 2020, 06:00
О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля
14 июля 2020, 10:11
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.