"Чем меньше блоха": Баранец ответил назвавшему Россию врагом министру эстонской поговоркой

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам назвал Россию врагом. В разговоре с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец ответил на это эстонской поговоркой.

"Вы знаете, в той же Эстонии есть очень мудрая поговорка. Я бы хотел её напомнить: "Чем меньше блоха, тем она сильнее воняет". Примерно так я бы ответил этому эстонскому коллеге. Представьте себе эстонскую армию, по поводу которой они сами шутят, иногда очень язвительно и остроумно, что это единственная армия в мире, которую в полном составе можно увидеть на параде за две минуты. Ни одного танка даже у них, по-моему, нет", - заявил Баранец.

По его словам, министр обороны Эстонии - это хорошо натренированный, натасканный на Россию "натовский ястреб".

"Чем сильнее он будет лаять на Россию, тем больший кусок от натовского бублика получит. И ничего особенного в этом нет. Хорошо надрессированные прибалтийские собачки, которые возглавляют ведомства прибалтийских карликовых государств, постоянно заявляют что-то подобное", - резюмировал Баранец.