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"Чем меньше блоха": Баранец ответил назвавшему Россию врагом министру эстонской поговоркой
16 июля 2020, 03:00 • 55 • В мире
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в разговоре с Царьградом прокомментировал заявление министра обороны Эстонии, в котором последний назвал Россию врагом. Эксперт вспомнил по этому случаю старую эстонскую поговорку: "Чем меньше блоха, тем сильнее она воняет".
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам назвал Россию врагом. В разговоре с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец ответил на это эстонской поговоркой.
"Вы знаете, в той же Эстонии есть очень мудрая поговорка. Я бы хотел её напомнить: "Чем меньше блоха, тем она сильнее воняет". Примерно так я бы ответил этому эстонскому коллеге. Представьте себе эстонскую армию, по поводу которой они сами шутят, иногда очень язвительно и остроумно, что это единственная армия в мире, которую в полном составе можно увидеть на параде за две минуты. Ни одного танка даже у них, по-моему, нет", - заявил Баранец.
По его словам, министр обороны Эстонии - это хорошо натренированный, натасканный на Россию "натовский ястреб".
"Чем сильнее он будет лаять на Россию, тем больший кусок от натовского бублика получит. И ничего особенного в этом нет. Хорошо надрессированные прибалтийские собачки, которые возглавляют ведомства прибалтийских карликовых государств, постоянно заявляют что-то подобное", - резюмировал Баранец.
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