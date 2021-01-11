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"Человек, который будет портить кровь России в ближайшие годы": Эксперт о новом главе ЦРУ
11 января 2021, 22:15 • 52 • Политика
Байден выдвинул бывшего посла США в России на пост главы ЦРУ. "Человек, который, вероятно, будет портить нам кровь ближайшие годы", - оценил его кандидатуру Андрей Медведев.
ЦРУ возглавит бывший посол США в России Уильям Бернс, сообщил избранный президент США Джо Байден. Последствия такого назначения оценил российский журналист Андрей Медведев.
Прежде всего он отметил, что Уильям Бернс отлично говорит по-русски, работал в Москве, а потому знает расстановку сил и устройство российской элиты изнутри, и бизнес-элиты тоже. Человек, который, вероятно, будет портить нам кровь ближайшие годы, характеризует его журналист.
- отметил Андрей Медведев в своём Telegram-канале.
При этом он добавил, что главой ЦРУ интересные назначения не ограничатся. Ещё до выборов команда Байдена серьёзно расширила группу экспертов по международным вопросам. Туда взяли 2000 человек, разделили их на группы по направлениям. По мнению Андрея Медведева, часть руководителей этих экспертных групп обязательно окажутся на ключевых государственных постах США.
- выражает опасения Андрей Медведев.
В связи с этим возникает важный вопрос о готовности России к такому повороту событий, добавляет эксперт. По его мнению, даже при всех внутренних проблемах американцы своего не упустят.
- подытожил он.
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