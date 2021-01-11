"Человек, который будет портить кровь России в ближайшие годы": Эксперт о новом главе ЦРУ

ЦРУ возглавит бывший посол США в России Уильям Бернс, сообщил избранный президент США Джо Байден. Последствия такого назначения оценил российский журналист Андрей Медведев.

Прежде всего он отметил, что Уильям Бернс отлично говорит по-русски, работал в Москве, а потому знает расстановку сил и устройство российской элиты изнутри, и бизнес-элиты тоже. Человек, который, вероятно, будет портить нам кровь ближайшие годы, характеризует его журналист.

Назначение интересное. Не факт, что сам Байден выдвинул кандидатуру. Скорее, его команда. Дедушка вряд ли многое решает сам. А вот представители корпораций и неоконовское окружение точно понимают, почему и для чего накануне выборов Госдуму в России и за три года до 2024 года они назначают в ЦРУ именно такого человека,

- отметил Андрей Медведев в своём Telegram-канале.

При этом он добавил, что главой ЦРУ интересные назначения не ограничатся. Ещё до выборов команда Байдена серьёзно расширила группу экспертов по международным вопросам. Туда взяли 2000 человек, разделили их на группы по направлениям. По мнению Андрея Медведева, часть руководителей этих экспертных групп обязательно окажутся на ключевых государственных постах США.

С учётом возможного возвращения в Госдеп Виктории Нуланд, мы понимаем, что ждёт нас время весьма непростое. Особенно потому, что мы теперь совершенно точно знаем, как поведут себя Google, Apple и прочие американские компании, контролирующие соцсети и хостинги,

- выражает опасения Андрей Медведев.

В связи с этим возникает важный вопрос о готовности России к такому повороту событий, добавляет эксперт. По его мнению, даже при всех внутренних проблемах американцы своего не упустят.

Мы какими ресурсами и мозговыми центрами располагаем? Тут же вопрос не стоит "кто победит?". Вопрос стоит "кто выживет?",

- подытожил он.