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"Человек известный": Ворох версий о преемнике Путина пополнила ещё одна

31 июля 2020, 15:05  •  104 • Политика
Политолог Валерий Соловей, известный в либеральных кругах и уже снискавший славу фейкомётчика в разгар пандемии, выдал собственное суждение о будущей российской политике. По его словам, якобы президент РФ Владимир Путин выбрал преемника, однако главу государства кто-то хочет переубедить. По версии Соловья, преемник "достаточно известный человек".
Политолог Валерий Соловей дополнил ворох версий о будущем российской политики своим суждением. По его словам, президент России Владимир Путин якобы уже выбрал преемника.
Он отметил, что речь идёт о "достаточно известном человеке".
При этом, заявил приверженец либеральных взглядов, кандидатура "избранника" вызывает неприятие в элитных кругах. Кто-то сам жаждет власти, а кто-то просто его боится.
Стоит отметить, что ранее Соловья уже хватали за язык за его дезинформацию о коронавирусе, потому заявления политолога на фоне этого бэкграунда звучат сомнительно. Но его самого, по всей видимости, не смущает собственная репутация. В своём прогнозе он фонтанирует громкими заявлениями - мол, и выборы президента вскоре последуют, и на этих-де выборах будет как раз представлен преемник, передаёт "Собеседник".
Не исключено, что российский представитель либеральных взглядов попросту хайпится на теме, наподобие того, что сделал ранее американский дипломат Джон Теффт.
Напомним, зкс-посол США в России Джон Теффт обозначил 4 главных фактора. Важную роль будет играть актуальное на тот момент положение экономики, мнение общества, государственных структур безопасности и внутреннее политическое противостояние. Впрочем, по мнению политтехнолога Марата Баширова, в этом докладе достаточно мало смысла и слишком много банальщины.

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