"Человек известный": Ворох версий о преемнике Путина пополнила ещё одна

Политолог Валерий Соловей дополнил ворох версий о будущем российской политики своим суждением. По его словам, президент России Владимир Путин якобы уже выбрал преемника.

Он отметил, что речь идёт о "достаточно известном человеке".

При этом, заявил приверженец либеральных взглядов, кандидатура "избранника" вызывает неприятие в элитных кругах. Кто-то сам жаждет власти, а кто-то просто его боится.

Стоит отметить, что ранее Соловья уже хватали за язык за его дезинформацию о коронавирусе, потому заявления политолога на фоне этого бэкграунда звучат сомнительно. Но его самого, по всей видимости, не смущает собственная репутация. В своём прогнозе он фонтанирует громкими заявлениями - мол, и выборы президента вскоре последуют, и на этих-де выборах будет как раз представлен преемник, передаёт "Собеседник".

Не исключено, что российский представитель либеральных взглядов попросту хайпится на теме, наподобие того, что сделал ранее американский дипломат Джон Теффт.

Напомним, зкс-посол США в России Джон Теффт обозначил 4 главных фактора. Важную роль будет играть актуальное на тот момент положение экономики, мнение общества, государственных структур безопасности и внутреннее политическое противостояние. Впрочем, по мнению политтехнолога Марата Баширова, в этом докладе достаточно мало смысла и слишком много банальщины.