"Человечеству угрожает тепловой стресс": Учёные США спрогнозировали глобальную жару

Согласно их выводам, когда глобальная температура поднимется всего на полтора градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой, экстремальная жара обрушится на районы, где в настоящее время проживает полмиллиарда человек.

При этом повышение температуры ещё на два градуса затронет уже 800 миллионов жителей планеты. Повышение глобальной температуры на три градуса грозит тепловым стрессом 1,2 миллиарда человек.

Между тем, отмечают учёные, сегодня планета нагрелась на 1,2 градуса выше того уровня, что был в конце XIX века.

По словам специалистов, ранее большая часть климатических исследований, касающихся теплового стресса, затрагивала только экстремальные значения температур, а роль влажности никак не учитывалась, хотя именно это является одним из ключевых факторов, сообщает Phis.org.

Повышающаяся глобальная температура, заявили учёные, усиливает влияние теплового стресса, нанося значительный урон не только здоровью людей, но и окружающей среде, сельскому хозяйству и экономике в целом.