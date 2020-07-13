"Человеческая ошибка": Иран раскрыл все детали расследования о сбитом украинском Boeing

В опубликованном дополнительном докладе Организации гражданской авиации Ирана, посвящённом расследованию авиакатастрофы, указано, что комплекс ПВО, сбивший по ошибке украинский самолёт в январе, был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещён.

Отмечается, что перемещение комплекса привело к изменению его географического положения и направления. Уточняется, что "после перемещения не была выполнена перенастройка".

В докладе указано, что из-за неправильных настроек система ПВО по ошибке приняла лайнер за вражеский объект, который двигался с юго-западного направления в сторону Тегерана. При этом на самом деле самолёт вылетал из иранской столицы, а не приближался к ней.