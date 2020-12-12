"Челлендж - дойти или сдохнуть": Киевляне превратились в "ходячих мертвецов" из-за погодной аномалии

Киев превратился в огромный каток.



Из-за дождя, который прошёл ночью, утром столицу сковала гололедица. pic.twitter.com/9MnGvhQ6NQ — A.B. (@ABNYCbk) December 11, 2020







Погодная аномалия в виде ледяного дождя резко изменила жизнь украинской столицы. Люди сотнями попадают в травмопункты. "Челлендж - дойти или сдохнуть", - шутят блогеры. Киевляне превратились в "ходячих мертвецов". Видео прилагается.Укргидрометцентр предупреждал жителей Киева, что 10 декабря будет жёлтый уровень опасности из-за гололедицы на дорогах. Чиновники протокольно призвали горожан быть осторожными. И вот в украинскую столицу пришла погодная аномалия - ледяной дождь.Любая горизонтальная поверхность на улице выглядит так, как будто её накрыли стеклом. Настолько, что впору надевать альпинистские "кошки". Увы, такое снаряжение есть не у всех. Киев превратился в гигантский каток.Кое-где жители скооперировались и посыпали солью узкие тропинки, но ситуацию это не спасло. "Киевавтодор" отчитался: 301 единица спецтехники, четыре тысячи дворников и ещё 272 работника коммунальных служб устраняют последствия ЧП. Мэрия информировала, что работниками дорожных служб было использовано 2143,7 тонны соли, больше 258 тонн жидких хлоридов и почти сотня тонн песчано-соляной смеси.По факту, нескользкой дорога оказалась лишь в одном месте - там, где живёт мэр Виталий Кличко. Горожане же стонут: причём в буквальном смысле - от боли. К утру 11 декабря в травмопункты поступило 163 пострадавших, 13 из них - дети.А соцсети тем временем наполнились видеороликами, которые могли бы показаться смешными, если бы не были такими грустными. На одном из них девочка пытается пройти по Андреевскому спуску. Беда в том, что ей нужно вверх, но поверхность, покрытая льдом, настолько гладкая и ровная, что у ребёнка с рюкзаком никак не получается взобраться на тротуар. Ей пытаются помочь, но безуспешно. Вниз у людей ещё как-то получается проехать, скользя обеими ногами, но вот вверх... Украинцы наложили на видео весёленькую музычку, сделав из ролика фрагмент скетч-шоу.Блогер Александр Массальский на своей странице в Facebook разместил фразу, как нельзя лучше отражающую ситуацию: "Я так понимаю, сейчас в Киеве челлендж - дойти или сдохнуть".Telegram-канал KievMap на видео с городских улиц тоже наложил аудио и озаглавил ролик The Walking Dead - "Ходячие мертвецы".