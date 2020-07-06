"Челентано послал в одно место протестунов из европейских BLM": Пушков спрогнозировал бунт

Как сообщают СМИ, разгневанная толпа окружила дом актёра и его супруги Клаудии Мори в Ломбардии, требуя извиниться за "расизм".

Ответ Челентано был лаконичным: "Vaffanculo!" ("Идите в ж…").

Такая реакция закономерна: иначе протестуны всех поставят на колени и будут утверждаться за их счёт. Только решительный жёсткий отпор этому поветрию приведёт в чувство этих одержимых жаждой собственной власти над людьми. Пусть готовятся - этот отпор будет не единственным. Возмущение нарастает - и в США, и в Европе, - прокомментировал этот инцидент российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Напомним, на днях активисты Black Lives Matter добрались даже до скульптуры Русалочки в Копенгагене. Злоумышленники сделали надпись баллончиком с краской на камне, который служит постаментом для памятника. "Расистская рыба", - вывели они. Чем не угодил протестующим сказочный персонаж, ставший символом города, осталось неизвестным.