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"Челентано послал в одно место протестунов из европейских BLM": Пушков спрогнозировал бунт
06 июля 2020, 21:00 • 109 • В мире
Итальянского актёра Адриано Челентано донимают активисты движения Black Lives Matter, возмущённые тем, что в знаменитой комедийной ленте "Укрощение строптивого" в роли служанки главного героя снялась чернокожая актриса Эдит Питерс.
Как сообщают СМИ, разгневанная толпа окружила дом актёра и его супруги Клаудии Мори в Ломбардии, требуя извиниться за "расизм".
Ответ Челентано был лаконичным: "Vaffanculo!" ("Идите в ж…").
Напомним, на днях активисты Black Lives Matter добрались даже до скульптуры Русалочки в Копенгагене. Злоумышленники сделали надпись баллончиком с краской на камне, который служит постаментом для памятника. "Расистская рыба", - вывели они. Чем не угодил протестующим сказочный персонаж, ставший символом города, осталось неизвестным.
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