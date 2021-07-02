|
"Чехи не понимают правил игры": Иностранцев впечатлил меткий ответ Захаровой
02 июля 2021, 01:00 • 125 • Политика
Захарова призвала Чехию "готовиться" после заявлений по Врбетице. Иностранцы поддержали. "Чехи просто не понимают правил игры", - гласят комментарии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Чехии "готовиться" после того, как в Праге отказались признавать вызов чешского посла на ковёр из-за требований по Врбетице. Иностранцы поддержали ей в комментариях.
Ранее в МИД Чехии заявили, что посла страны в Москве якобы не вызывали в МИД России из-за требований Праги к Москве о выплате компенсации в размере 25,5 миллиона евро за взрыв на частном складе боеприпасов во Врбетице. Мария Захарова ответила на это четырьмя простыми словами: "Ну и зря. Готовьтесь". Также она жёстко раскритиковала чешкие власти за неуклюжие попытки вымогательства.
- написала дипломат в своём Telegram-канале.
Как выяснилось, поведение Чехии в последнее время вызвало недоумения не только в России, но и на Западе. Иностранцы отмечают, что чехи начали вести себя совсем уж неадекватно.
- цитирует Nation News слова одного из комментаторов.
- гласит другой комментарий.
- поддержал третий.
Напомним, что спустя более 6 лет после инцидента во Врбетице власти Чехии внезапно заявили, что это якобы Россия виновата в случившемся. Более того, исполнителями были названы небезызвестные "агенты ГРУ" Петров и Баширов.
Подпишитесь на нас
125
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июня 2021, 09:20
|
25 июня 2021, 21:25
|
29 июня 2021, 01:30
|
25 июня 2021, 09:30
|
25 июня 2021, 04:00
|
27 июня 2021, 11:00
|
29 июня 2021, 10:40