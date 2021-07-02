"Чехи не понимают правил игры": Иностранцев впечатлил меткий ответ Захаровой

Захарова призвала Чехию "готовиться" после заявлений по Врбетице. Иностранцы поддержали. "Чехи просто не понимают правил игры", - гласят комментарии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Чехии "готовиться" после того, как в Праге отказались признавать вызов чешского посла на ковёр из-за требований по Врбетице. Иностранцы поддержали ей в комментариях.

Ранее в МИД Чехии заявили, что посла страны в Москве якобы не вызывали в МИД России из-за требований Праги к Москве о выплате компенсации в размере 25,5 миллиона евро за взрыв на частном складе боеприпасов во Врбетице. Мария Захарова ответила на это четырьмя простыми словами: "Ну и зря. Готовьтесь". Также она жёстко раскритиковала чешкие власти за неуклюжие попытки вымогательства.

Обычно тех, кто действует таким образом — без суда и следствия, требуя денег с угрозами и оскорблениями, — называют вымогателями,

- написала дипломат в своём Telegram-канале.

Как выяснилось, поведение Чехии в последнее время вызвало недоумения не только в России, но и на Западе. Иностранцы отмечают, что чехи начали вести себя совсем уж неадекватно.

Раньше я считал чехов более разумными из всех европейских стран. Так что же произошло с ними за последние 3 месяца? Кто добрался до них и почему? Это ненормальное поведение,

- цитирует Nation News слова одного из комментаторов.

Чехи просто не понимают правил игры,

- гласит другой комментарий.

Хорошо сказала Мария Захарова!

- поддержал третий.

Напомним, что спустя более 6 лет после инцидента во Врбетице власти Чехии внезапно заявили, что это якобы Россия виновата в случившемся. Более того, исполнителями были названы небезызвестные "агенты ГРУ" Петров и Баширов.