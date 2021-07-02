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"Чехи не понимают правил игры": Иностранцев впечатлил меткий ответ Захаровой

02 июля 2021, 01:00  •  125 • Политика
Захарова призвала Чехию "готовиться" после заявлений по Врбетице. Иностранцы поддержали. "Чехи просто не понимают правил игры", - гласят комментарии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Чехии "готовиться" после того, как в Праге отказались признавать вызов чешского посла на ковёр из-за требований по Врбетице. Иностранцы поддержали ей в комментариях.
Ранее в МИД Чехии заявили, что посла страны в Москве якобы не вызывали в МИД России из-за требований Праги к Москве о выплате компенсации в размере 25,5 миллиона евро за взрыв на частном складе боеприпасов во Врбетице. Мария Захарова ответила на это четырьмя простыми словами: "Ну и зря. Готовьтесь". Также она жёстко раскритиковала чешкие власти за неуклюжие попытки вымогательства.
Обычно тех, кто действует таким образом — без суда и следствия, требуя денег с угрозами и оскорблениями, — называют вымогателями,
- написала дипломат в своём Telegram-канале.
Как выяснилось, поведение Чехии в последнее время вызвало недоумения не только в России, но и на Западе. Иностранцы отмечают, что чехи начали вести себя совсем уж неадекватно.
Раньше я считал чехов более разумными из всех европейских стран. Так что же произошло с ними за последние 3 месяца? Кто добрался до них и почему? Это ненормальное поведение,
- цитирует Nation News слова одного из комментаторов.
Чехи просто не понимают правил игры,
- гласит другой комментарий.
Хорошо сказала Мария Захарова!
- поддержал третий.
Напомним, что спустя более 6 лет после инцидента во Врбетице власти Чехии внезапно заявили, что это якобы Россия виновата в случившемся. Более того, исполнителями были названы небезызвестные "агенты ГРУ" Петров и Баширов.

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