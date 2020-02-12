"Чего же русские медлят?" США встревожились из-за возможной атаки русскими спутниками-шпионами

Рэймонд заявил, что пару недель назад российские спутники достаточно близко подошли к американскому. Иногда расстояние между ними составляло всего 160 километров, что весьма незначительно по космическим масштабам. Журнал Time сообщил: генерал США имел в виду российский аппарат "Космос-2542" и отделившийся от него спутник-инспектор. Они якобы взяли курс на американский спутник-разведчик USA-245.

По словам Рэймонда, манёвры вызывают беспокойство и являются нетипичными.

"Это может потенциально создать опасную ситуацию в космосе", - заявил генерал, добавив, что это первый случай, когда американские военные обнародовали информацию об угрозе со стороны противника конкретному спутнику.

В Telegram-канале "Выпускайте Кракена!" предположили, что столкновение должно было уже произойти. Российские спутники-камикадзе могли бы уничтожить американского "коллегу" ещё 7 января.

"Чего же русские медлят? Может, потому что никакой угрозы нет", - написали авторы канала.

Скриншот Выпускайте Кракена!/Telegram

Предполагается, что США намеренно сеют панику. Угроза на самом деле мнимая, но на противодействие ей можно выделить немалые деньги. Например, по данным CNN, Конгресс обсудит вопрос выделения "миллиардов долларов" на оборонные нужды в космосе. Подобный объём финансирования даст мощный толчок к развитию программы военно-космических сил США.