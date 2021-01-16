"Чего всполошились?": Шведам объяснили, сколько будет стоить вступление в "натовский колхоз"

Сегодняшние русофобские настроения в Швеции на самом деле имеют глубокие корни. По словам военного обозревателя "КП" полковника в отставке Виктора Баранца, Швеция - это "типичный политический параноик", который во всём видит козни России.

"Теперь она решила обратиться к арктической теме и подпеть Соединённым Штатам Америки", - отметил эксперт, пояснив, что шведам "тоже хочется покачать из арктических недр и нефть, и газ, и золото, и руду".

"Вот они в этом колхозе натовском и отрабатывают свой шведский хлеб", - добавил Баранец. Он также отметил в беседе с Царьградом, что Россию постоянно упрекают в желании на кого-то напасть.

Мы что, собираемся захватывать чужие арктические территории? Мы что, там нефть и газ добываем в арктическом секторе Америки или Канады?

- задал риторический вопрос полковник в отставке.

Виктор Баранец убеждён, что Россия вообще не должна пускать без особого разрешения на Северный морской путь ни один корабль.

Мы обязательно будем брать на себя лоцманскую проводку кораблей, и мы имеем полное право брать немалые деньги с кораблей и судов, которые будут ходить по Северному морскому пути. Они же будут его загаживать, мы будем нести экологический ущерб.

"Потому, ребята, бабло на стол. И шведы, и американцы, и канадцы", - заключил военный эксперт.