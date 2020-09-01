"Чего ты сидишь в Минске?": Лукашенко рассказал, как Путин предложил показать ему Россию

Белорусский лидер намекнул на то, что ему безразличны западные санкции, ведь даже в соседней России до сих пор есть множество мест, где он ещё не бывал. Лукашенко пересказал свой разговор с "моим другом Путиным", который поинтересовался, был ли белорусский лидер на Байкале. Ответ оказался отрицательным. В ходе беседы также выяснилось, что Лукашенко никогда не бывал на Алтае, на Камчатке и на Сахалине.

А чего ты сидишь в Минске? Давай я организую, - процитировал Путина президент Белоруссии.

Скриншот: Telegram/Skabeeva

Напомним, что некоторые западные страны уже заявили о готовности ввести санкции против Лукашенко и других высокопоставленных лиц Белоруссии в связи с протестами. Первыми вопрос об ограничительных мерах поставили Польша, Эстония, Латвия и Литва. Лукашенко в ответ пригрозил этим государствам запретить транзит товаров через территорию республики.