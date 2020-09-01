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"Чего ты сидишь в Минске?": Лукашенко рассказал, как Путин предложил показать ему Россию
01 сентября 2020, 18:20 • 158 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как президент РФ Владимир Путин предложил ему показать Россию. При этом своего российского коллегу он назвал другом.
Белорусский лидер намекнул на то, что ему безразличны западные санкции, ведь даже в соседней России до сих пор есть множество мест, где он ещё не бывал. Лукашенко пересказал свой разговор с "моим другом Путиным", который поинтересовался, был ли белорусский лидер на Байкале. Ответ оказался отрицательным. В ходе беседы также выяснилось, что Лукашенко никогда не бывал на Алтае, на Камчатке и на Сахалине.
Скриншот: Telegram/Skabeeva
Напомним, что некоторые западные страны уже заявили о готовности ввести санкции против Лукашенко и других высокопоставленных лиц Белоруссии в связи с протестами. Первыми вопрос об ограничительных мерах поставили Польша, Эстония, Латвия и Литва. Лукашенко в ответ пригрозил этим государствам запретить транзит товаров через территорию республики.
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