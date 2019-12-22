"Чего тогда на Москву фыркать или Путину вычитывать?": Сатановский освежил полякам историческую память

Ранее МИД Польши выразил возмущение словами президента России Владимира Путина о начале и виновниках Второй мировой войны, в том числе и заявлением о роли Варшавы. Высказывание Путина они восприняли "с тревогой и недоумением" и обвинили его в представлении "ложной картины событий".

Глава государства же, напомним, обратил внимание журналистов во время своей большой пресс-конференции на то, что советские войска зашли в Польшу "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы". "То есть войска Красной армии не захватывали эти территории Польши. Немецкие войска туда зашли, потом освободили, и зашли советские", - резюмировал Путин.

Политолог Евгений Сатановский, комментируя заявления польских дипломатов, иронии не сдерживал. У себя в телеграм-канале "Армагеддоныч" он отметил, что его "умилил" "ответ польского МИДа на ремарку Первого на его пресс-конференции про начало войны и её виновников, Третий рейх и СССР".

"То есть всё не с аншлюса Австрии началось. И не с оккупации и раздела Чехословакии, к которому поляки приложились по полной программе, - продолжает мысль политолог. - А именно с советско-германской оккупации невинно разорванной на части Польши".

Эксперт потребовал от Варшавы сначала вернуть "Германии, что им Сталин после войны от щедрот своих прирезал".

"А могут и собственным немцам, у которых после войны всё отобрали, изгоняя, вернуть недвижимость. Земли, дома, заводы, банки, магазины... Про евреев и прочие меньшинства и не говорим. Репарации пусть заплатят за убитых и покалеченных. Включая итоги Первой мировой, до начала которой Польша была чем? Правильно. Ничем. Частью Российской, Германской и Австро-Венгерской империй", - освежил историческую память полякам Сатановский.

Он также напомнил о том, кому ещё Польша в таком случае могла бы предъявить свои претензии помимо Москвы.

"Претензии к Москве предъявлять - вещь совершенно неконструктивная без аналогичных к Киеву, Минску, Вильнюсу, Вене, Праге и Берлину, - перечисляет эксперт. - Можно, впрочем, и к Лондону с Парижем, которые не защитили. И к Стокгольму с Анкарой. За шведскую и турецкую армии на польской земле в прошлые века. И к Улан-Батору - за монголов".

Политолог также обратил внимание на тот факт, что современный польский МИД "обидчив на редкость" и "с соседями никак общего языка найти не может".

"Всё те никак не признают исторической вины перед Польшой. Ни все вместе. Ни по отдельности. Исторически обусловленная особенность шляхетского самосознания, что ли? По результатам которой их четыре раза и делили... Чего тогда на Москву и Сталина фыркать или Путину вычитывать? - недоумевает Сатановский. - Это как на зеркало обижаться, коли геометрия лицевых мышц не столь идеальна, как в детстве хотелось. То есть, говоря попросту, морда крива".