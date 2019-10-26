"Чего стоит один лишь полиграф": Свита "похоронит" Зеленского еще на старте - эксперт

Приближенные украинского президента Владимира Зеленского в последнее время все чаще отличаются громкими и скандальными высказываниями и инициативами. По мнению колумниста Сергея Устинова, не исключено, что "свита" похоронит "короля" такими провокациями. Ведь противники лидера республики не преминут воспользоваться изъянами новой власти, сообщают "Дни.ру".

По мнению Устинова, к октябрю абсурд "слуг народа" стал катастрофически зашкаливать.

К примеру, министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в разговоре с журналисткой бросил, что намеревается распродать остатки государственной собственности. Кроме того, на днях возник скандал с коррупцией, где "слуги народа" решили изучить честность друг друга. Ну а сам Зеленский потребовал от подозреваемых, в том числе от членов президентской партии, пройти проверку на полиграфе.

Также напомним, что недавно разгорелся скандал, связанный с премьер-министром страны Алексеем Гончаруком, который посетил концерт ультраправой группы, организованный обвиняемым в убийстве журналиста Олеся Бузины Андреем Медведько.

"Учитывая количество идиотов на всех уровнях нынешней власти, они закопают Зеленского в рекордный срок собственными силами", – убежден колумнист.