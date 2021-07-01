"Чего по одному ходят?": Вошедший в Чёрное море итальянский фрегат родил новый анекдот

Стало известно о том, что в акваторию Чёрного моря вошёл итальянский фрегат "Вирджинио Фазан". После недавней провокации, устроенной британским эсминцем в водах России, сразу родился новый анекдот: "Чего по одному ходят?".

В Национальном центре управления обороной России сообщили о том, что корабли Черноморского флота следят за его действиями.

"Итальянцы-то те ещё вояки, - посмеялся пользователь D Direktor и выдал: - Чего они по одному ходят? Боятся, что всех вместе одной торпедой потопят!" Так он, видимо, намекнул на недавний позорный визит на территорию нашей страны британцев.

В целом пользователи сошлись во мнении, что "у европейцев привычка раз в сто лет огребать от России".

Ранее, в среду, во время ежегодной прямой линии, Владимир Путин заявил, что нарушение границы эсминцем было комплексной провокацией, которая готовилась "не только британцами, но и американцами".