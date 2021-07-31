"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобрали по минутам

Биограф Ангелы Меркель по минутам разобрал ссору канцлера ФРГ с президентом России Владимиром Путиным в 2014 году. Однако эксперты разошлись во мнениях, оценивая сказанное. "Чего молчали-то 7 лет?" - это один из спорных вопросов, на которые собеседник Царьграда призывает найти ответ.

Известный немецкий журналист и историк Ральф Боллман собрал в своей книге "Ангела Меркель. Канцлер и её время" интересные факты из биографии главы правительства Германии. В книге, например, рассказывается о разговорах на повышенных тонах между Меркель и президентом России Владимиром Путиным в 2014 году - то есть в тот год, когда в Киеве случился госпереворот, Крым после проведённого референдума вернулся в состав нашей страны, а в Донбассе вспыхнула гражданская война.

По версии Боллмана, Ангела Меркель в тот период "десятки раз" звонила в Кремль, однако в Москву ехать не решилась, поскольку "риск быть униженной Путиным казался ей слишком высоким", отметил автор книги. Насколько правдива такая оценка? Царьград задал вопросы экспертам, и мнения разделились.

Так, бывший глава протокола первого президента России Владимир Шевченко полагает, что версия Боллмана - это фейк:

Действительно, вопрос возвращения Крыма был непростым для всех, потому что наши оппоненты перепугались самостоятельности. Потому что у каждого есть схожие ситуации в странах - и в Испании, и во Франции, и в США, там не всё чисто. Поэтому трудно сказать, правдива ли книга в части переговоров Путина и Меркель. Я думаю, что это фейк. Чего молчали-то 7 лет? Человек (Ангела Меркель - ред.) уходит, и надо уколоть? Уже не знают, с какого боку подойти. Моё мнение такое.

С другой стороны, политолог Александр Рар считает, что такие откровения политики, как правило, делают после своего ухода с поста. А в данном случае Меркель хоть и завершает свой срок, но всё ещё в должности:

Не знаю, почему Меркель решила так пооткровенничать, находясь ещё у власти, - отметил Рар, добавив, что вряд ли Боллман не обсуждал детали книги с канцлером. - Он не мог такое сделать без согласия самой Меркель. Нет, надо исходить из того, что Меркель Путина недолюбливала.

Правда изложена в представленном эпизоде или ложь? Узнать мы это вряд ли сможем. Разве что Ангела Меркель и Владимир Путин лично решат высказаться на эту тему.