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"Чего изволите, барин?": Унизительное фото Зеленского с генсеком НАТО разобрали на мемы
31 октября 2019, 20:24 • 171 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Унизительное фото с этой встречи уже успело стать мемом. "Чего изволите, барин?" - комментируют в соцсетях позу украинского лидера.
В Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Однако, судя по фото с мероприятия, это глава военного блока изволил принять украинского лидера.
На снимке со встречи генсек НАТО сидит за небольшим столиком и смотрит на украинского лидера, говоря ему что-то. При этом Зеленский скромно стоит сбоку, слегка склонив голову и прикрыв руками пах.
Напомним, что ранее похожим образом опозорился президент Польши Анджей Дуда. Около сидящего за столом президента США Дональда Трампа польскому лидеру тоже пришлось стоять в неудобной позе.
Фото: скриншот Twitter/@Kornilov1968
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