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"Чего изволите, барин?": Унизительное фото Зеленского с генсеком НАТО разобрали на мемы

31 октября 2019, 20:24  •  171 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Унизительное фото с этой встречи уже успело стать мемом. "Чего изволите, барин?" - комментируют в соцсетях позу украинского лидера.
В Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Однако, судя по фото с мероприятия, это глава военного блока изволил принять украинского лидера.
На снимке со встречи генсек НАТО сидит за небольшим столиком и смотрит на украинского лидера, говоря ему что-то. При этом Зеленский скромно стоит сбоку, слегка склонив голову и прикрыв руками пах.
"Садись, Вовочка, пять!" - Зеленский на встрече с генсеком НАТО Столтенбергом", - комментирует фото Tg-канал НТВ.
"Чего изволите, барин?" Судя по фото, возникает закономерный вопрос: и кто из них президент Украины?" - смеется над фото в Twitter историк и политэксперт Владимир Корнилов.
"Зе не хватает в руках блокнотика и карандаша заказ записать", - добавляет Ермак Ирина @ermirnik.
"Проффесор" ставит студенту тройку в зачетку за красивые глаза..." - шутит Кирилл Денисов @kirill_denis.
Напомним, что ранее похожим образом опозорился президент Польши Анджей Дуда. Около сидящего за столом президента США Дональда Трампа польскому лидеру тоже пришлось стоять в неудобной позе.
Фото: скриншот Twitter/@Kornilov1968

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