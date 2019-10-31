"Чего изволите, барин?": Унизительное фото Зеленского с генсеком НАТО разобрали на мемы

В Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Однако, судя по фото с мероприятия, это глава военного блока изволил принять украинского лидера.

На снимке со встречи генсек НАТО сидит за небольшим столиком и смотрит на украинского лидера, говоря ему что-то. При этом Зеленский скромно стоит сбоку, слегка склонив голову и прикрыв руками пах.

"Садись, Вовочка, пять!" - Зеленский на встрече с генсеком НАТО Столтенбергом", - комментирует фото Tg-канал НТВ. "Чего изволите, барин?" Судя по фото, возникает закономерный вопрос: и кто из них президент Украины?" - смеется над фото в Twitter историк и политэксперт Владимир Корнилов. "Зе не хватает в руках блокнотика и карандаша заказ записать", - добавляет Ермак Ирина @ermirnik. "Проффесор" ставит студенту тройку в зачетку за красивые глаза..." - шутит Кирилл Денисов @kirill_denis.

Напомним, что ранее похожим образом опозорился президент Польши Анджей Дуда. Около сидящего за столом президента США Дональда Трампа польскому лидеру тоже пришлось стоять в неудобной позе.

Фото: скриншот Twitter/@Kornilov1968