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"Чего ещё нужно?": Признание Зеленского о Путине разозлило русских

24 сентября 2020, 18:10  •  595 • Политика
Признание президента Украины Владимира Зеленского своей беспомощности без российского коллеги Владимира Путина основательно разозлило русских. "Европа и США помогают, чего ещё нужно?" - возмущены в Сети.
В рамках интервью для словацкого издания Hospodárske noviny Зеленский заявил о том, что "без диалога с Путиным" невозможно добиться мира. Он также добавил, что для общения с Путиным у него есть ряд возможностей - "это и нормандский четырёхсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую".
Сетование Зеленского на невозможность наладить мир в стране без Путина разозлило русских пользователей Twitter.
"Болтун. Выполняй Минские соглашения, а не языком мети", - отмечает @khomytov2013.
"Ишь ты, без посторонней помощи он не может в своей стране разобраться. Но ведь Европа и США помогают, чего ещё нужно? Наверное, врёт", - предположил @Dazdranagon5.
"Кто с тобой п….. говорить-то будет", - считает @UuRGhk2X2L99mG5.
"Вам Путин, что ли, запрещает прекратить обстрелы?" - возмущена @Wikeninnish.

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