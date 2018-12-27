"Чеченцы бы сразу принесли результат": Умаров ответил на статью The Times о боевиках в Донбассе

Власти Чечни ответили на статью The Times о воюющих в Донбассе боевиках. Ранее газета опубликовала материал о добровольцах, дислоцированных под Мариуполем и выступающих на стороне ВСУ. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров напомнил западным горе-теоретикам, что "если чеченцы реально воюют против кого-либо, то их действия мгновенно приносят искомые боевые результаты, а не пиар-болтовню в течение нескольких лет".

В Чечне отреагировали на публикацию The Times о неких "чеченских боевиках", которые воюют на стороне ВСУ. Как пояснил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, нынешняя история от западного издания с технологической точки зрения удачнее так называемого батальона Джохара Дудаева на Украине, поскольку она "просто намного смешнее".

Он в комментарии РБК обратился к "горе-теоретикам военно-исторической науки Запада".

"Если чеченцы реально воюют против кого-либо, то их действия мгновенно приносят искомые боевые результаты, а не пиар-болтовню в течение нескольких лет", - пояснил Умаров.

Ранее британское издание The Times сообщило о том, что на стороне Киева против ополченцев в Донбассе воюют ″чеченские боевики″. Речь шла о так называемом батальоне Дудаева, который сейчас вместе с карателями ВСУ готовится к массированной атаке. К слову, многие из них прошли подготовку в лагерях террористов ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация) в Сирии.

WarGonzo со ссылкой на жителей Авдеевки ранее сообщало, что террористов ИГИЛ перебросили в Авдеевку - на территорию, подконтрольную ВСУ.

При этом Джамбулат Умаров призвал Украину обратить внимание на статью The Times.

"Просто представьте образ чеченского боевика, обученного в игиловских лагерях в Ираке. Украина же пытается войти в самые главные военные коалиции западных стран, и получается, что на своей территории терпит боевиков, обученных ИГ", - приводит его слова РБК.