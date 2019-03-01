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"Чай по цене самолёта": Пакистанцы выписали чек Индии за напиток для пленного пилота
01 марта 2019, 22:09 • 95 • В мире
Пакистанцы жестко потроллили Индию. Выписали чек за чай, которым поили индийского пилота. В размере Миг-21, который сбили. "Чай по цене самолёта", - пишут пользователи.
Напомним, накануне в небе над Кашмиром произошел масштабный воздушный бой. Индия потеряла два своих самолета. Пакистанцам удалось захватить в плен индийских пилотов.
Сейчас, 1 марта, Пакистан передал одного из задержанных пилотов. Об этом сообщает агентство IANS. И напоследок потроллили - выписали чек за чай, которым поили индийского пилота. В графе "оплата" стоит "Миг-21", который был сбит пакистанским истребителем.
"Чай по цене самолёта", - пишут пользователи в Сети.
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