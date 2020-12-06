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"Частенько поругиваем, но…": Бизнес получил неожиданную похвалу от Путина
06 декабря 2020, 09:55 • 73 • Политика
Президент России Владимир Путин неожиданно похвалил бизнес во время видеосвязи с волонтёрами. "Мы так частенько бизнес поругиваем", - заметил глава государства, добавив, что в период пандемии коронавируса предприниматели проявили социальную зрелость.
Сегодня, в День добровольца и волонтёра, президент России Владимир Путин встретился с волонтёрами нашей страны. Правда, "встреча" прошла в ставшем уже привычном сейчас формате видеосвязи.
Тема пандемии коронавируса и связанной с ней работы добровольцев красной нитью прошла через приветственное слово президента. Путин обратил особое внимание участников встречи на то, что за 2020 год "мы многое переосмыслили, стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами".
Отметил президент и то, что люди перестали стесняться своей доброты и отзывчивости, "а наоборот, начали этим гордиться". Особую похвалу от главы государства получили предприниматели.
"Мы так частенько бизнес поругиваем, - обратил внимание Владимир Путин, добавив, что "в каждой среде есть кого поругать". - Но всё-таки наш бизнес проявляет такую социальную зрелость. Особенно в этих тяжёлых условиях. Мы это все видим".
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