"Частенько поругиваем, но…": Бизнес получил неожиданную похвалу от Путина

Сегодня, в День добровольца и волонтёра, президент России Владимир Путин встретился с волонтёрами нашей страны. Правда, "встреча" прошла в ставшем уже привычном сейчас формате видеосвязи.

Тема пандемии коронавируса и связанной с ней работы добровольцев красной нитью прошла через приветственное слово президента. Путин обратил особое внимание участников встречи на то, что за 2020 год "мы многое переосмыслили, стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами".

Отметил президент и то, что люди перестали стесняться своей доброты и отзывчивости, "а наоборот, начали этим гордиться". Особую похвалу от главы государства получили предприниматели.

"Мы так частенько бизнес поругиваем, - обратил внимание Владимир Путин, добавив, что "в каждой среде есть кого поругать". - Но всё-таки наш бизнес проявляет такую социальную зрелость. Особенно в этих тяжёлых условиях. Мы это все видим".