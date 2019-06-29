"Часть русского реванша". Встреча Путина и Трампа взбесила Порошенко

Накануне в Осаке на саммите G20 прошла одна из самых ожидаемых встреч года - президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. За почти полтора часа, как напоминает Nation News, мировые лидеры успели обсудить основную геополитическую политическую повестку. В том числе речь зашла и об Украине.

И это весьма не понравилось экс-президенту Незалежной Петру Порошенко. Судя по видео, которое он разместил у себя в Facebook из Тернополя, а также по общей риторике его комментария по встрече Путина и Трампа, политик был в бешенстве. Особенно то, что об Украине говорили, не поставив Киев в известность.

"Нарушение принципа "ничего об Украине без Украины" - часть русского реванша", - уверен Порошенко.

"Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии - первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев, - цитирует политика "360".

Такое поведение Вашингтона Порошенко назвал "очень тревожным звонком". Причём, по его словам, он касается не только новой власти, но и всех украинцев.

Порошенко заметил, что принцип про Украину держался последние пять лет.

"Чтобы никому и в голову не пришло о чем-то о нас и без нас договориться с Кремлем", - поясняет политик. И добавляет, что раньше и в Европе, и в США всегда предупреждали Незалежную "перед любыми контактами с Москвой" и "согласовали позицию с нами".

"А потом подробно информировали нас, как сейчас чувствуют себя вавки в голове у Путина", - добавил Порошенко.