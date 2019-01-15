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"Чанъэ-4" "отчитался" за биологический эксперимент на обратной стороне Луны

15 января 2019, 09:39  •  139 • В мире
Китайский луноход успешно завершил первое в истории биологическое исследование на обратной стороне спутника Земли.
Китайский "лунный" аппарат "Чанъэ-4" , завершивший панорамную съемку обратной стороны естественного спутника Земли, осуществил биологический эксперимент на лунной поверхности, сообщило Центральное телевидение Китая.
Такое исследование проведено впервые в истории человечества.
Аппарат уже "отчитался" за проведенный эксперимент отправленными фотографиями в центр космонавтики КНР.
В эксперименте участвовали семена хлопка, на них ученые выращивали почки.

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