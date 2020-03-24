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"C посвящением будет сложно": Истерящему из-за Лаврова журналисту Bild пообещали "подарочек"

24 марта 2020, 14:35  •  88 • В мире
Журналист газеты Bild Юлиан Рёпке раскритиковал своих коллег, работающих в телекомпании ARD, за поздравления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с 70-летием. Сотрудники посольства РФ в Германии пообещали представителю СМИ "подарочек". "С посвящением будет сложно", – не без иронии добавили они.
Немецкая телекомпания ARD на своей странице в Twitter поздравила главу российского МИД с 70-летием. Юбилей Сергей Лавров отмечал 21 марта. В посте была ссылка на страницу российского представительства в НАТО. При переходе по ней можно было посмотреть фотографии министра, которые вошли в альбом "Лавров. Эмоции". Журналист газеты Bild Юлиан Рёпке возмутился твитом коллег-телевизионщиков и назвал их поступок "немыслимым скандалом".
Посольство России в Германии отреагировало на ситуацию.
"Дорогой Юлиан Рёпке! Нет причины нервничать", – цитирует ТАСС сотрудников российского диппредставительства.
В посольстве добавили, что если Рёпке так уж мечтает о фотоальбоме к юбилею Сергея Лаврова, то ему следует обратиться к дипломатам напрямую. В дипведомстве пообещали изучить вопрос, можно ли достать для немецкого журналиста один из экземпляров.
"Но вот с посвящением, к сожалению, будет сложно", – иронично заметили дипломаты.
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