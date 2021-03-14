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"Бывшие русские" сдали Крым и теряют Донбасс: Военкор оценил признание украинского генерала

14 марта 2021, 22:45  •  87 • Политика
Военный корреспондент Юрий Котенок оценил признание украинского генерала о потере Крыма. Он заявил, что "бывшие русские" только сейчас начали осознавать: они сами сдали Крым и сейчас теряют Донбасс.
Так он прокомментировал слова замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Виктора Назарова. Украинский генерал заявил, что Киев мог хотя бы попытаться отстоять Крым в 2014 году. И у военных даже был некий план, но его впоследствии отменил бывший начальник Генштаба Михаил Куцин, чтобы "не обострять ситуацию". Назаров признался, что уже не в первый раз замечает: когда речь заходит о Крыме, украинские чиновники рассуждают о полуострове как о чужой территории. И так было даже до памятного референдума, который навсегда определил судьбу региона.
Нотки здравомыслия всё же иногда, но проскальзывают у заражённых свидомией бывших русских. Крым не ваш и не будет вашим, совок кончился, и никто больше подарков делать не будет, - пишет Котенок.
Он также добавил, что Киев потерял Донбасс. После семи лет обстрелов, в которых гибли дети мирных жителей, не стоит надеяться на то, что эти люди с радостью вернутся под крыло Украины. Реинтегрировать Донбасс можно будет, только если полностью истребить или изгнать проживающий на этих землях народ, а этого Россия не даст сделать.
Скриншот:Telegram/Военкор Котенок

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