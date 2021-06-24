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"Бывало и хуже": Премьер Британии высказался после провокации с эсминцем

24 июня 2021, 17:00  •  265 • Политика
Британский премьер заявил, что не считает, что отношения с Россией находятся на исторически низком уровне. "Я лично помню время, когда дела, безусловно, обстояли значительно хуже", - пояснил Борис Джонсон.
Отношения России и Великобритании не находятся на исторически низкой отметке, уверен британский премьер-министр Борис Джонсон. Его слова прозвучали на пресс-конференции, поводом для проведения которой стал пограничный инцидент с участием британского эсминца.
Речь идёт о происшествии утром 23 июня у берегов Крыма. Британский военный корабль намеренно нарушил морскую границу России в Чёрном море. По судну был открыт предупредительный огонь с кораблей и самолётов, пока оно не покинуло русские воды. Несмотря на произошедшее, британский премьер не считает, что отношения Москвы и Лондона достигли дна.
Я лично помню время, когда дела, безусловно, обстояли значительно хуже,
- неуклюже объяснился Борис Джонсон.
Напомним, поначалу Минобороны Британии и британское посольство вообще отрицали, что инцидент имел место. Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту эсминца во время провокации, подробно рассказал, как на самом деле всё было. Он подтвердил, что произошедшее было спланированной акцией Лондона.

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