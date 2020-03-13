"Бывает так, что форточку не открыть": Петербургские депутаты предложили регулировать уровень запаха

Петербургские депутаты предложили ввести новый параметр качества жизни - "уровень запаха". Об этом сообщает "Парламентская газета".

Члены Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили внести поправки в федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха". Как пояснили авторы инициативы, сейчас власти занимаются мониторингом качества воздуха. Однако оценивается только вредность, но не другие параметры.

"Часто бывает так, что предельно допустимые концентрации по вредным веществам не превышены, но запах такой, что форточку не открыть", - заявила депутат Надежда Тихонова.

Именно на "ароматы" со свалок и предприятий поступает множество жалоб петербуржцев. Регулировать это никак не получается. Идею ЗакСа уже поддержали в Совете законодателей и Министерстве природы России.