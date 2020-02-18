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"Бьюти-блогер опять обиделся": Гаспарян высмеял "охотника" Навального за слова о защите животных
18 февраля 2020, 06:39 • 33 • Политика
Политолог Армен Гаспарян высмеял "охотника" Алексея Навального за слова о защите животных и припомнил ему множество убитых диких птиц и зверей. "Говорят, бьюти-блогер опять обиделся на меня. Ну так продолжим", - написал эксперт под обличающим видео в Twitter.
В своём аккаунте Гаспарян прикрепил видео портала "Блок", в котором представлены фотографии Навального с охоты. Блогер запечатлён с оружием и трофеями, среди которых убитые птицы и даже лось. Из-за последнего Навального в 2014 году даже подозревали в браконьерстве.
При этом в 2017 году во время своей "предвыборной кампании" блогер заверял, что обязательно нужно принять закон о защите животных, а люди, которые причиняют им вред, - настоящие "больные извращенцы".
"Говорят, бьюти-блогер опять обиделся на меня. Ну так продолжим, как говорил Карлсон, низведение и курощение", - шутливо написал Гаспарян.
Пользователи Сети выразили уверенность, что Навальный назовёт снимки фотошопом.
Ранее Гаспарян прокомментировал визит Навального в Латвию, во время которого блогера встречала машина посольства США. Это вызвало резкую критику со стороны Навального, который на своей странице в Facebook начал оскорблять политолога.
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