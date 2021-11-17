"Бюро Меркель" вызвало скандал в Берлине: Канцлера обвинили в создании "теневого ведомства"

Бюро канцлера Германии Ангелы Меркель, которое будет действовать после её ухода с этого поста, вызвало скандал в Берлине. Парламентарии обвинили канцлера в создании "теневого ведомства".

По данным Spiegel, после ухода Меркель с поста канцлера в её бюро будут работать девять человек. При этом финансирование будет обеспечено за счет неиспользуемых позиций в Министерстве обороны. Как сообщает издание, руководитель офиса и его заместитель будут получать зарплату в размере 10,4 тысячи евро. Также в бюро будут работать по два референта, секретаря и водителя.

Об этой ситуации уже высказалась представитель партии "Левые" Гезине Лёцш. По её словам, Меркель всегда позиционировала себя как непритязательного канцлера. Однако, вероятно, с этим уже покончено.

"Изобильное оснащение её будущего бюро производит впечатление, словно она хочет создать теневое ведомство канцлера", - заявила она.

По мнению парламентария, эта ситуация может говорить о том, что действующий министр финансов Олаф Шольц "по уши в долгах" перед канцлером.