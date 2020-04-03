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"Бюджеты треснут": Мэр Москвы не поддержал идею о дополнительных выплатах всем гражданам

03 апреля 2020, 23:35  •  92 • Политика
Предложение о выдаче финансовой помощи всем гражданам во время карантинных дней, которые, как известно, теперь продлятся до 30 апреля, не поддержал Сергей Собянин. "Бюджеты треснут", - сказал мэр Москвы.
По его словам, сейчас идёт обсуждение предложения в условиях нерабочих дней всем "немедленно выплатить из бюджета". По мнению столичного градоначальника, это тоже неправильно. "Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее", - заявил Собянин в интервью Первому каналу.
По его мнению, в сложившейся ситуации свою социальную позицию должен проявить и бизнес. Ведь принятые меры по борьбе с коронавирусом не предполагают, что сотрудников надо будет отправить в отпуска на полгода. В настоящее время речь идёт только о месяце. "Один месяц. Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Ещё раз повторю: она не такая большая, правда", - сказал мэр.
При этом Сергей Собянин согласился с тем, что те виды бизнеса, в которых не могут сейчас работать наибольшее число сотрудников, действительно нуждаются в поддержке.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно с сохранением за работниками зарплаты. Он подчеркнул, что приоритетом власти является сохранение рабочих мест и доходов граждан в условиях пандемии.
Таким образом, все официально устроенные работники, не имеющие возможности работать на удалёнке, сохранят свои зарплаты в полном объёме. Зарплата людей, работающих в удалённом режиме, также никак не изменится. Как объяснили в Роструде, нерабочие дни не являются выходными, поэтому никакой прибавки за них не полагается.
Зато на прибавку могут рассчитывать люди, чей труд оплачивается сдельно. Таким работникам полагается прибавка, размер которой зависит от законодательства региона, где они находятся, уточнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Также надбавку от 20 до 100 процентов к зарплате могут получить врачи и младший медицинский персонал, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией и оказавшимися в группе риска по COVID-19. Соответствующий проект постановления несколько дней назад опубликовал минздрав, а премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству проработать этот вопрос. На премии врачам и медперсоналу из резервного фонда выделено 11,8 миллиарда рублей.
Кроме того, москвичам старше 65 лет будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей. Первую часть этой суммы дадут авансом, вторая часть будет перечислена после 14 апреля.
Помимо этого, в апреле должны начаться выплаты семьям с детьми, имеющим право на маткапитал. Об этом ещё 25 марта сообщил глава государства во время обращения к нации.

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