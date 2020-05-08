"Бюджеты не треснут": Коротченко сделал Собянину предложение по защите москвичей от COVID-19

Накануне, напомним, мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы носить маски и перчатки в общественном транспорте с 12 мая. Главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, комментируя у себя на странице в Twitter это заявление градоначальника, сделал Собянину встречное предложение, касающееся средств защиты COVID-19.

Это классно, конечно, но: будет ли возможность москвичам купить защитные маски в аптеках и по какой цене - регулируемой мэрией Москвы или в десятки раз выше реальной? - поинтересовался эксперт у градоначальника. - Может, вместо плитки и бордюров (обойдёмся без них полгода как-нибудь) в период эпидемии маски и перчатки москвичам надо раздавать бесплатно? Чтобы уберечь их от ковида.

Коротченко, высказывая свою точку зрения, подчеркнул, что "вопрос социальной справедливости - это главный вопрос текущей политической повестки дня".

"Полагаю, бюджеты не треснут, если хотя бы средства защиты от ковида наши люди смогут получать бесплатно", - обратил внимание эксперт.

По мнению Коротченко, "бесплатная раздача населению средств индивидуальной защиты оправданна и с экономической точки зрения, если посчитать сколько обходится бюджету лечение заболевших" коронавирусом.