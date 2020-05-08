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"Бюджеты не треснут": Коротченко сделал Собянину предложение по защите москвичей от COVID-19
08 мая 2020, 16:10 • 16 • Политика
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко у себя на странице в Twitter сделал мэру Москвы Сергею Собянину предложение по защите москвичей от COVID-19. В частности, заговорил о бесплатном предоставлении требуемых чиновниками средств защиты. "Полагаю, бюджеты не треснут", - поддел Коротченко.
Накануне, напомним, мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы носить маски и перчатки в общественном транспорте с 12 мая. Главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, комментируя у себя на странице в Twitter это заявление градоначальника, сделал Собянину встречное предложение, касающееся средств защиты COVID-19.
Коротченко, высказывая свою точку зрения, подчеркнул, что "вопрос социальной справедливости - это главный вопрос текущей политической повестки дня".
"Полагаю, бюджеты не треснут, если хотя бы средства защиты от ковида наши люди смогут получать бесплатно", - обратил внимание эксперт.
По мнению Коротченко, "бесплатная раздача населению средств индивидуальной защиты оправданна и с экономической точки зрения, если посчитать сколько обходится бюджету лечение заболевших" коронавирусом.
Фото: скриншот twitter/i_korotchenko
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