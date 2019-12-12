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"Бюджетный кризис уже начался": Экс-министр намекнул на недолговечность Украины

12 декабря 2019, 16:09  •  144 • В мире
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире местного телеканала заявил о том, что в стране "бюджетный кризис уже начался". Он посчитал неуместными заявления министра финансов Незалежной о прекращении сотрудничества Киева и МВФ к 2023 году и намекнул на недолговечность Украины: "Никакая страна бесконечно жить, делая новые и новые долги и набирая кредиты, не может".
О том, что при текущей экономической ситуации Украине грозит дефолт, ранее уже высказывались ряд экспертов. Экс-министр экономики Незалежной Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne вновь напомнил о страшной участи, которая грозит украинской экономике.
В том числе указал бывший министр и на то, что негативное сальдо торгового баланса страны уже составляет около $11 миллиардов. Неуместными эксперт посчитал и ранее сделанные главой Минфина Украины заявления о том, что к 2023 году Киев, мол, прекратит своё сотрудничество с МВФ.
Он не исключил, что Киеву ещё удастся получить некие займы, но тут же намекнул на недолговечность Украины в подобных условиях.
"Никакая страна бесконечно жить, делая новые и новые долги и набирая кредиты, не может", - подчеркнул Суслов.
Эксперт также обратил внимание на тот факт, что в стране "бюджетный кризис уже начался".
"По доходам бюджет не выполняется. Возникают проблемы, такие как рост задолженности по зарплате, достаточно серьёзный, затруднения в выполнении ряда социальных программ, невозможность повышения зарплат преподавателям. То есть всё это будет пока развиваться дальше, и выхода из этого не видно", – цитирует экс-министра РИА Новости.

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