"Бюджетный кризис уже начался": Экс-министр намекнул на недолговечность Украины

О том, что при текущей экономической ситуации Украине грозит дефолт, ранее уже высказывались ряд экспертов. Экс-министр экономики Незалежной Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne вновь напомнил о страшной участи, которая грозит украинской экономике.

В том числе указал бывший министр и на то, что негативное сальдо торгового баланса страны уже составляет около $11 миллиардов. Неуместными эксперт посчитал и ранее сделанные главой Минфина Украины заявления о том, что к 2023 году Киев, мол, прекратит своё сотрудничество с МВФ.

Он не исключил, что Киеву ещё удастся получить некие займы, но тут же намекнул на недолговечность Украины в подобных условиях.

"Никакая страна бесконечно жить, делая новые и новые долги и набирая кредиты, не может", - подчеркнул Суслов.

Эксперт также обратил внимание на тот факт, что в стране "бюджетный кризис уже начался".

"По доходам бюджет не выполняется. Возникают проблемы, такие как рост задолженности по зарплате, достаточно серьёзный, затруднения в выполнении ряда социальных программ, невозможность повышения зарплат преподавателям. То есть всё это будет пока развиваться дальше, и выхода из этого не видно", – цитирует экс-министра РИА Новости.