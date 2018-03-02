"Бюджет пяти стран - в один карман" - самые богатые люди мира лишились своих миллиардов за три дня

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Богатейшие люди мира потеряли сотни миллиардов долларов за три дня.

Стало известно, что основатель и глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет всего за три дня лишился солидной суммы - почти 4 млрд долларов.

По данным Bloomberg, это произошло на фоне падения фондовых индексов. Баффет не единственный, кто стал жертвой падающих индексов. Так, основатель Facebook Марк Цукерберг лишился за этот же период 3,7 миллиарда долларов.

Сообщается и о том, что жертвой падающего курса стал и основатель Google Сергей Брин, лишившийся 3 миллиардов долларов. Состояние владельца Zara Амансио Ортеги также сократилось на 2,5 миллиарда долларов.

По последним данным, 500 богачей потеряли на три дня 128 млрд долларов. Самые крупные потери легли на американских и китайских бизнесменов.