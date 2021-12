"Бытовки" от Шварценеггера. Бездомным ветеранам США дали жильё

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер пожертвовал четверть миллиона долларов на строительство "бытовок". Домики подарили 25 бездомным в Лос-Анджелесе.

Издание Daily Mail назвало жилища резиденциями и рассказало, что меценат лично приехал в только что построенный квартал, чтобы проинспектировать дома.

Ветераны, которые до этого жили на улице в палатках, поблагодарили актёра, заявив, что он сделал им "лучший рождественский подарок".

Домишки поистине крошечные. Там помещается лишь кровать и небольшое рабочее место. Зато есть электричество, кондиционер и отопление, рассказал телеканал Fox 11.

Сын Шварценеггера, Патрик, воспользовался моментом и раздал ветеранам диетические батончики, которые производит его компания.

"This is the greatest Christmas gift!” @Schwarzenegger donates 25 tiny homes to homeless vets at the VA in West LA.



For the first time in a long time, these vets are now off the streets.



Watch @TheIssueIsShow for an exclusive tour & interview w Arnold & @PSchwarzenegger pic.twitter.com/qaHkNpJ4Gj