"Бытовки" от Шварценеггера. Бездомным ветеранам США дали жильё

Бездомным ветеранам США дали жильё - домишки, которые американские журналисты гордо именовали резиденциями. По сути, "бытовки", зато от самого Шварценеггера.

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер пожертвовал четверть миллиона долларов на строительство "бытовок". Домики подарили 25 бездомным в Лос-Анджелесе.

Издание Daily Mail назвало жилища резиденциями и рассказало, что меценат лично приехал в только что построенный квартал, чтобы проинспектировать дома.

Ветераны, которые до этого жили на улице в палатках, поблагодарили актёра, заявив, что он сделал им "лучший рождественский подарок".

Домишки поистине крошечные. Там помещается лишь кровать и небольшое рабочее место. Зато есть электричество, кондиционер и отопление, рассказал телеканал Fox 11.

Сын Шварценеггера, Патрик, воспользовался моментом и раздал ветеранам диетические батончики, которые производит его компания.