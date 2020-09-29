Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения"...
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
Допа и Гепа уводят Харьков
Украинская телеведущая заговорила по-русски, услышав ответ из Донбасса: "Мы...
Главная / Политика

"Быть русским - позор!" О травле в Эстонии из-за "Василиев и Русланов" написали Postimees

29 сентября 2020, 15:30  •  153 • Политика
Карийна Касьяненко рассказала о своей жизни в Эстонии, признавшись, что в какой-то момент ей стало страшно говорить по-русски. Потому что "быть русским - позор!" И проблема не в конкретной девушке, а в абстрактных "Василиях и Русланах".
Рассказ Карийны Касьяненко опубликовало эстонское издание Postimees. Автор говорит, что прожила в эстонской среде 16 лет и, в целом, всё сложилось хорошо. Если не считать неприятных комментариев в детском саду и школе, когда малыши "высказывают мнение своих родителей".
Сегодня, когда детство позади, Касьяненко говорит, что "шутки и оскорбительные прозвища больше не беспокоят". Однако до сих пор поражает, когда "кто-то говорит мне, что у русских не должно быть прав и что вообще всех грёбаных русских нужно сжечь на костре". Чаще всего фраза из уст таких агрессивных людей звучит как "я ненавижу русских, но ты кажешься славной".
Карийна Касьяненко полагает, что проблема с негативным восприятием русских возникает из-за создания ужасного имиджа по примеру каких-то отдельных людей. Впрочем, и перечисленные ей "провинности" этих людей вызывают вопросы. Травят всех русских без исключения, "потому что... какой-то Руслан за магазином Maxima представляет весь русский народ". Или же, когда "Василий хотел побить тебя под мостом". Часто предметом конфликтов становятся и отказы пожилых русскоязычных людей, живущих в Эстонии, учить эстонский язык. Условная 97-летняя Любовь их Ласнамяэ вполне может отказаться, говорит автор статьи, а в результате очерняют всех русских людей...
Вспоминает Карийна и конкретную историю, когда лично она осознала, что ей стыдно говорить по-русски при всех в Эстонии:
"Один из самых пугающих моментов в моей жизни произошёл, когда мы с мамой ходили по магазину, и она заговорила со мной по-русски, - вспоминает девушка, объясняя, что к тому моменту она сразу попыталась не только ответить по-эстонски, но и думать по-эстонски. - Потому что быть русским — позор. Возвращайся на родину!"
В завершение Карийна добавляет, что главной проблемой Эстонии являются не русские, которые по каким-то причинам решили переехать. А как раз так называемые "коренные эстонцы", допустившие возможность травли.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



153
Источник
Похожие новости
29 сентября 2020, 02:40
"Это был бы лучший мир": Горбачёв пожалел, что развалил СССР
29 сентября 2020, 04:30
Берлин "засекретил" третий запрос России по Навальному
29 сентября 2020, 08:10
Экс-глава Минобороны Украины рассказал, как Киев "упустил шанс" отвоевать Крым
29 сентября 2020, 11:50
Макрону уже всё ясно с "отравлением" Навального, в Сенате Франции считают иначе
29 сентября 2020, 10:00
На Украине потребовали вернуть выведенные на Запад миллиарды
29 сентября 2020, 10:00
Макрон встретился с Тихановской после ссоры с Лукашенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 сентября 2020, 18:30
"Приговор Зеленскому": После бунтов в Донбассе не выдержал даже Лавров
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального "раскрыли" отравителя Скрипаля
26 сентября 2020, 20:35
"Ну всё, старуха, сворачивай трубу": Европа придумала, как наказать Россию за Навального
25 сентября 2020, 07:00
Заражённая бандеровским вирусом Украина превратилась в безжизненную субстанцию – Волга
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской
24 сентября 2020, 02:35
Скабеева перебила украинского политика, заговорившего о Крыме: "Вы бредите"
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились странные новости
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.