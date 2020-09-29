"Быть русским - позор!" О травле в Эстонии из-за "Василиев и Русланов" написали Postimees

Рассказ Карийны Касьяненко опубликовало эстонское издание Postimees. Автор говорит, что прожила в эстонской среде 16 лет и, в целом, всё сложилось хорошо. Если не считать неприятных комментариев в детском саду и школе, когда малыши "высказывают мнение своих родителей".

Сегодня, когда детство позади, Касьяненко говорит, что "шутки и оскорбительные прозвища больше не беспокоят". Однако до сих пор поражает, когда "кто-то говорит мне, что у русских не должно быть прав и что вообще всех грёбаных русских нужно сжечь на костре". Чаще всего фраза из уст таких агрессивных людей звучит как "я ненавижу русских, но ты кажешься славной".

Карийна Касьяненко полагает, что проблема с негативным восприятием русских возникает из-за создания ужасного имиджа по примеру каких-то отдельных людей. Впрочем, и перечисленные ей "провинности" этих людей вызывают вопросы. Травят всех русских без исключения, "потому что... какой-то Руслан за магазином Maxima представляет весь русский народ". Или же, когда "Василий хотел побить тебя под мостом". Часто предметом конфликтов становятся и отказы пожилых русскоязычных людей, живущих в Эстонии, учить эстонский язык. Условная 97-летняя Любовь их Ласнамяэ вполне может отказаться, говорит автор статьи, а в результате очерняют всех русских людей...

Вспоминает Карийна и конкретную историю, когда лично она осознала, что ей стыдно говорить по-русски при всех в Эстонии:

"Один из самых пугающих моментов в моей жизни произошёл, когда мы с мамой ходили по магазину, и она заговорила со мной по-русски, - вспоминает девушка, объясняя, что к тому моменту она сразу попыталась не только ответить по-эстонски, но и думать по-эстонски. - Потому что быть русским — позор. Возвращайся на родину!"

В завершение Карийна добавляет, что главной проблемой Эстонии являются не русские, которые по каким-то причинам решили переехать. А как раз так называемые "коренные эстонцы", допустившие возможность травли.