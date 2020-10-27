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"Быть маргиналом в стране озверевших дебилов считаю почётным": Почему Амнуэля приглашают на ТВ?

27 октября 2020, 02:40  •  103 • Политика
Блогер провёл собственное небольшое расследование с целью выяснить, кто такой Григорий Амнуэль и почему его всегда приглашают в разные передачи на российском ТВ.
По словам автора канала "Православный сталкер", Амнуэль на протяжении всей своей жизни был ярым антисоветчиком, а сегодня выступает с откровенно русофобскими заявлениями.
Если верить самому Амнуэлю, то ненависть к родной стране зародилась у него с самого детства. Сверстники в школе дразнили его, указывая, с одной стороны, на еврейские корни (отец был евреем из Барселоны), а с другой - на немецкие (мать - немка из Литвы).
В конце 80-х годов Амнуэль вступил в Народно-трудовой союз (НТС) и стал членом редколлегии энтээсовского журнала "Посев". В годы Великой Отечественной войны данная организация сотрудничала с фашистами, а после - с западными спецслужбами, засылала своих членов в СССР для подрывной деятельности. Свою нелюбовь к стране Амнуэль не скрывает.
Быть маргиналом в стране озверевших дебилов считаю почётным, - говорил он в интервью "Еврейской панораме".
Как сообщает "Православный сталкер", Амнуэля часто зовут на российское телевидение, где он выступает в качестве эксперта. Однако в какой именно области журналист является экспертом - непонятно. Он также является лидером клуба "Международный диалог", но информации об этой организации автору текста найти не удалось, поэтому он не исключил, что Амнуэль - единственный её участник.
Кстати, ранее на Амнуэля в суд обещал подать журналист Олег Лурье. Гнев Лурье вызвала попытка Амнуэля обелить фашистов, издевавшихся над детьми в латвийском концлагере. Сам Амнуэль заявлял, что у детей "просто кровь забирали". На что Лурье напомнил горькие факты: "Подвешивали детей, разрезали им ступни, чтобы кровь вытекала".

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