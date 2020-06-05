"Быть гражданами, а не подданными": Социологи о желании "отдышаться" от ограничений

После выхода России из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снятия карантинных ограничений граждане и бизнес хотят "отдышаться" от запретов. Об этом говорят соцопросы, проведённые Центром социального проектирования "Платформа".

Отмечается, что в исследовании изучено не только мнение простых граждан России, но также топ-менеджеров и ведущих экспертов в сфере консалтинга. Опросы показывают, что большинство считает оправданными ограничения, введённые из-за эпидемии коронавируса. Тем не менее после завершения пандемии люди и бизнес хотят отдохнуть от запретов. Большинство желает чувствовать себя именно гражданами страны, а не "подданными".

В период между окончанием санитарно-карантинных мер и избирательной кампанией 2021 года политика отказа от запретительного уклона поможет оставить стремление общества уйти от ограничений "сверху" в поле общественного запроса и не дать ему перейти в сферу политики, - цитирует "Парламентская газета" мнение заведующего кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Александра Асмолова.

Напомним, что в России начали понемногу отменять коронавирусные ограничения. Однако процесс идёт неравномерно. Отмена ограничений во многом зависит от эпидемиологической ситуации в каждом городе и регионе.