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"Быть гражданами, а не подданными": Социологи о желании "отдышаться" от ограничений
05 июня 2020, 00:55 • 38 • Политика
Соцопросы показывают, что бизнес и граждане желают "отдышаться" от ограничений после снятия карантинных запретов, введённых из-за COVID-19. Большинство жителей России хотят быть гражданами своей страны, а не "подданными", говорят социологи.
После выхода России из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снятия карантинных ограничений граждане и бизнес хотят "отдышаться" от запретов. Об этом говорят соцопросы, проведённые Центром социального проектирования "Платформа".
Отмечается, что в исследовании изучено не только мнение простых граждан России, но также топ-менеджеров и ведущих экспертов в сфере консалтинга. Опросы показывают, что большинство считает оправданными ограничения, введённые из-за эпидемии коронавируса. Тем не менее после завершения пандемии люди и бизнес хотят отдохнуть от запретов. Большинство желает чувствовать себя именно гражданами страны, а не "подданными".
Напомним, что в России начали понемногу отменять коронавирусные ограничения. Однако процесс идёт неравномерно. Отмена ограничений во многом зависит от эпидемиологической ситуации в каждом городе и регионе.
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