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"Быть гражданами, а не подданными": Социологи о желании "отдышаться" от ограничений

05 июня 2020, 00:55  •  38 • Политика
Соцопросы показывают, что бизнес и граждане желают "отдышаться" от ограничений после снятия карантинных запретов, введённых из-за COVID-19. Большинство жителей России хотят быть гражданами своей страны, а не "подданными", говорят социологи.
После выхода России из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снятия карантинных ограничений граждане и бизнес хотят "отдышаться" от запретов. Об этом говорят соцопросы, проведённые Центром социального проектирования "Платформа".
Отмечается, что в исследовании изучено не только мнение простых граждан России, но также топ-менеджеров и ведущих экспертов в сфере консалтинга. Опросы показывают, что большинство считает оправданными ограничения, введённые из-за эпидемии коронавируса. Тем не менее после завершения пандемии люди и бизнес хотят отдохнуть от запретов. Большинство желает чувствовать себя именно гражданами страны, а не "подданными".
В период между окончанием санитарно-карантинных мер и избирательной кампанией 2021 года политика отказа от запретительного уклона поможет оставить стремление общества уйти от ограничений "сверху" в поле общественного запроса и не дать ему перейти в сферу политики, - цитирует "Парламентская газета" мнение заведующего кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Александра Асмолова.
Напомним, что в России начали понемногу отменять коронавирусные ограничения. Однако процесс идёт неравномерно. Отмена ограничений во многом зависит от эпидемиологической ситуации в каждом городе и регионе.

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